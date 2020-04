Straße nach Molchow wird breiter

Molchow

Jetzt wird sie also endlich verbreitert: In der kommenden Woche beginnen die lange erwarteten Bauarbeiten an der Ortszufahrt von Molchow. Künftig soll die Straße so breit sein, dass sich zwei Fahrzeug begegnen können, ohne dass eines auf den Schotterstreifen ausweichen muss.

Ende 2017 hatte die Stadt Neuruppin nach langem Drängen aus Molchow die löchrige und immer wieder geflickte Zufahrtsstraße vom sogenannten H-Weg ins Dorf sanieren lassen. Rund 140.000 Euro hat die Stadt damals für die neue Fahrbahndecke ausgegeben. Allerdings gab es kurz nach dem Bau schon wieder laute Kritik aus dem Ort. Mit ihren nur rund 3,6 Meter war die neue Asphaltbahn zu schmal für Gegenverkehr.

Für Autofahrer ist es zumindest ärgerlich, auf den Schotterstreifen am Rand auswichen zu müssen. Für Radfahrer kann der Absatz an der Fahrbahnkante regelrecht gefährlich werden.

Umleitung nach Molchow führt über Krangen

Jetzt soll die Fahrbahn etwas verbreitert werden. Dazu soll ein Tiefbauunternehmen den 1,2 Meter breiten Seitenstreifen aus Schotter mit einer sechs Zentimeter dicken Schicht aus Asphalt überziehen, teilt Stadtsprecherin Michaela Ott auf Nachfrage mit. Und es sind Markierungsstreifen vorgesehen, damit Radler und Autofahrer künftig besser erkennen können, wo die Straße an der Seite endet.

Ab Dienstag, 6. April, ist die Zufahrt nach Molchow deshalb für knapp zwei Wochen für sämtliche Fahrzeuge gesperrt. Bis 17. April sollen die Bauarbeiten beendet sein. Wer in dieser Zeit in das Dorf will, kann als Umleitungsstrecke die Fahrradstraße benutzen, die am Ortseingang von Krangen in Richtung Molchow führt. Auch die ist allerdings zu schmal für Gegenverkehr.

Von Reyk Grunow