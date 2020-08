Neuruppin

Noch in dieser Woche will die Stadt Neuruppin ein weiteres Straßenbauvorhaben starten. In den kommenden Monaten soll der nächste Abschnitt der Kommunikation ausgebaut werden, des Weges entlang der historischen Stadtmauer.

Nachdem andere Teile der Kommunikation seit Jahren fertig sind, soll nun der Bereich zwischen Karl-Marx-Straße und Schifferstraße folgen, kündigte Neuruppins Bauamtsleiterin Marga Reinus an.

Eigentlich sollten die Arbeiten schon früher starten. „Hier haben wie ein paar Schwierigkeiten mit der Sperrgenehmigung“, sagt Marga Reinus. Viele Anwohner sind auf den Weg angewiesen, um zu ihren Grundstücken zu kommen. Für den Umbau muss die Kommunikation gesperrt werden; das darf die Stadt aber nur tun, wenn das Straßenverkehrsamt des Landkreises dafür grünes Licht gibt.

Startschuss an der Karl-Marx-Straße

In dieser Woche sollen die Arbeiten zunächst an der Karl-Marx-Straße beginnen, sagt Marga Reinus. Drei oder vier Wochen später auch an der eigentlichen Kommunikation. Der bisher unbefestigte Weg wird gepflastert, wie das auch in den anderen Abschnitten an der Stadtmauer bereits geschehen ist. 800.000 Euro sind für den Umbau der rund 350 Meter langen Strecke im Stadthaushalt eingeplant.

Noch teurer wird der letzte Abschnitt in der Friedrich-Engels-Straße. Für das Stück zwischen Virchow- und Steinstraße hat die Stadtverwaltung 1,3 Millionen Euro eingeplant.

Friedrich-Engels-Straße folgt im Herbst

Wenn alles klappt, könnte der Ausbau auf dem knapp 150 Meter langen Teilstück Ende September oder Anfang Oktober beginnen. Die Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibung liegen gerade im Bauamt und werden geprüft.

Am 25. September soll der Hauptausschuss entscheiden, welche Firma den Zuschlag bekommt. Für den Umbau wird die Friedrich-Engels-Straße bis 2021 erneut gesperrt.

Für den Abschnitt der Artur-Becker-Straße zwischen Fehrbelliner- und Heinrich-Rau-Straße wird gerade die Genehmigungsplanung erstellt. „Die Ausschreibung soll im Oktober erfolgen“, sagt Bauamtsleiterin Reinus. Der Neuruppiner Hauptausschuss könnte Ende November entscheiden, welche Firma dort bauen soll. Wenn das Wetter es erlaubt, könnten die Arbeiten noch 2020 beginnen.

Von Reyk Grunow