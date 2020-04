Molchow und Zermützel bekommen neue Badestege. Die alten waren so marode, dass sie nur noch abgerissen werden können. Die neuen sollen stabiler und langlebiger sein, hofft das Bauamt von Neuruppin. Sie sind nicht billig.

Der Badesteg in Molchow wird in diesen Tagen abgerissen. An derselben Stelle entsteht ein neuer. Quelle: Henry Mundt