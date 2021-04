Neuruppin

Der winzige Weinberg am Energiepark neben der Kläranlage in Neuruppin hat Zuwachs bekommen. Winzer Paul Anheuser (r.) und Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle (l.) haben am Gründonnerstag, 1. April, 30 weitere Weinsetzlinge gepflanzt.

Paul Anheuser hatte die Pflanzen aus Neuruppins Partnerstadt Bad Kreuznach mitgebracht. Sein Vater hatte vor sieben Jahren den ersten Wein aus Rheinland-Pfalz in Neuruppin gepflanzt. Der Winzer kommt jedes Jahr nach Neuruppin und hat Stände beim Weinfest und auf dem Martinimarkt.

Von Reyk Grunow