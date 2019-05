Überraschend hat der Märkische Jugendchor aus Neuruppin beim Wilhelm-Kempff-Wettbewerb in Potsdam am Wochenende den ersten Platz und damit ein Preisgeld von 500 Euro errungen. Am Montag startete das Ensemble zu einer Konzertreise ins Elsass, am Wochenende ist es in Neuruppin und Wittstock zu erleben.