Die Fontanestadt könnte in absehbarer Zeit einen zweiten Baumarkt bekommen. Offenbar verhandelt die Stadtverwaltung bereits mit einem Investor, der Interesse an einem solchen Bau hat.

In den nächsten Wochen sollen die Stadtverordneten entscheiden, ob sie sich vorstellen können, eine Fläche von mehreren Hektar zwischen Wittstocker Allee und Hugo-Eckener-Ring, der Zufahrt zum Segelfluggelände und zur Grünabfallsammelstelle, zu verkaufen.

Einzelheiten blieb im Bauausschuss der Stadt am Donnerstagabend offen. Liegenschaftsamtsleiter Tobias Schäfer ging es zunächst nur darum, die grundsätzliche Meinung der Stadtverordneten auszuloten.

Die Fläche nördlich des Bad-Kreuznach-Rings bringt erhebliche Probleme mit. Schon vor Jahren hatte die Stadtverwaltung dort rund neuen Hektar als Festplatz auserkoren. Tatsächlich genutzt wurde die Brachfläche dafür aber nie. Das dürfte unter anderem an der möglichen Belastung mit Munition liegen.

Auf der Fläche könnten noch Bomben und andere Munition liegen

Auf Fotos amerikanischer Aufklärungsflieger aus dem Zweiten Weltkrieg ist zu sehen, dass das Areal an der Wittstocker Allee stark bombardiert wurde. Niemand weiß sicher, wie viele Blindgänger dort noch in der Erde liegen.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei geht jedoch davon aus, dass eine Belastung mit Munition sehr wahrscheinlich ist. Hinzu kommen mögliche Hinterlassenschaften der sowjetischen Armee aus der Zeit vor 1990. Auf der Wiese stehen Warnschilder.

Der Stadtverordnete Christian Juhre (Pro Ruppin) findet einen Verkauf an einen Investor unter diesen Vorzeichen schwierig. Will die Stadt durch den Verkauf vielleicht nur das Problem der Munitionssuche loswerden?, wollte er im Bauausschuss wissen.

Neuruppin kann eine Suche nach Altlasten so bald nicht bezahlen

In der Tat will sie das, bestätigte Tobias Schäfer. Die möglichen Käufer müssten, worauf sie sich einlassen, versicherte er.Die Stadt selbst könnte die Fläche in absehbarer Zeit nicht absuchen lassen. „Dafür haben wir auch in den nächsten Jahren kein Geld eingeplant“, so Schäfer. Ein Investor könnte den Kosten für Munitions- und Altlastensuche dagegen gut einkalkulieren.

Markus Kaluza ( SPD) sieht den Verkauf trotzdem skeptisch. Immerhin sucht die Stadt derzeit noch nach einem Standort für eine neue Feuerwache – auch auf dem alten Flugplatz. Schäfer beruhigt ihn: Für die Feuerwehr wäre dort trotz eines Baumarkts weiterhin mehr als genug Platz. Letztlich stimmte der Bauausschuss für einen möglichen Verkauf. Noch ist das Geschäft aber nicht sicher.

In der Vergangenheit war bereits öfter ein neuer Baumarkt in Neuruppin im Gespräch. Unter anderem wollte die Hagebau-Gruppe ihr Baufachzentrum an der Neustädter Straße vor Jahren erweitern. Dazu kam es bisher aber nicht.

