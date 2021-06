In Neuruppin nehmen die nächtlichen Feiern mit Randalen, Vandalismus und Massen am Müll am beliebten Bollwerk nicht ab. Stadtverordnete fordern jetzt ein Alkoholverbot in ganz Neuruppin. Auch Bürgermeister Nico Ruhe warnt die Feiernden vor „restriktiven Maßnahmen“.