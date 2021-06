Neuruppin

Die Stadt Neuruppin sucht nach einem neuen Anbieter für die Verpflegung der Kinder in den städtischen Kitas. Der neue Vertrag soll bereits am 1. August starten und für vier Jahre dauern.

Die Frist für die Vergabe und die Vorbereitung möglicher Anbieter ist ziemlich knapp, denn die öffentliche Ausschreibung läuft noch. Noch bis 14. Juni können sich Firmen bewerben.

Aufgeteilt ist die Ausschreibung in zwei Teile: einen für die Kitas Gänseblümchen, Spatzennest, Tabaluga und Birkengrund, der zweite für die Kitas Eichhörnchen, Storchennest, Regenbogen und Kunterbunt.

Die Stadtverordneten hatten schon 2019 beschlossen, das Verpflegungsangebot in den Kitas auszubauen. Neben dem Mittagessen sollen die Kinder in den städtischen Kitas auch ein Frühstück sowie eine Vesper und Getränke am Nachmittag bekommen.

Neuruppins Stadtverordnete wollen nicht nur Mittagessen für die Kinder

Die Stadtverordneten hatten bereits vor Jahren beschlossen, dass die Kinder in den Kitas mehr als nur das Mittagessen angeboten bekommen sollen. Weil die bisherigen Verträge noch bis 2021 liefen, war es allerdings nicht ganz einfach umzusetzen.

Im Hauptausschuss am Montag wollte der Stadtverordneten André Ballast (Pro Ruppin) wissen, wann genau das neue Angebot in den Kitas umgesetzt wird. Was ihn verwundert: Eigentlich kann ein solcher Vertrag nur vergeben werden, wenn der Hauptausschuss darüber abgestimmt hat.

Bisher hat die Stadtverwaltung den Abgeordneten einen solchen Beschluss aber nicht auf den Tisch gelegt. Vor der Sommerpause war die Beratung am Montag aber die letzte geplante Sitzung des Hauptausschusses. Die nächste ist erst am 20. September vorgesehen. Dann soll der neue Versorgungsvertrag für die Kitas aber eigentlich längst laufen.

Neuruppin erwartet Mehrkosten von rund 360.000 Euro

Die Frage zum aktuellen Stand des Vergabeverfahrens konnte Sozialdezernent Thomas Fengler am Montag spontan nicht beantworten. Auskunft soll es zur Stadtverordnetenversammlung am 21. Juni geben.

Neuruppin rechnet durch das zusätzliche Angebot mit jährlichen Kosten von rund 360.000 Euro – je ein Euro pro Frühstück und Vesper. Das Mittagessen in den Kitas und Krippen kostet rund 630.000 Euro im Jahr.

Von Reyk Grunow