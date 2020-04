Corona: Neuruppin bittet Bürger um selbstgenähten Mundschutz

Neuruppin

Auch die Stadtverwaltung von Neuruppin denkt so langsam darüber nach, wie sie trotz Corona-Gefahr zu einem Teil des Alltags zurückkehren könnte. Seit Mitte März sind sämtliche politischen Sitzungen abgesagt, jetzt soll die erste wieder stattfinden. Für Montag, 27. April, ist die erste Stadtverordnetenversammlung in Pandemiezeiten geplant.

Die Sitzung wird ausnahmsweise im Kulturhaus Stadtgarten stattfinden, kündigte Neuruppins Stadtsprecher Heiko Rähse am Mittwoch an. Im Ratssaal gibt es nicht genügend Platz, dass Abgeordnete und eventuelle Gäste genug Abstand halten können.

„Wer daran teilnehmen will, muss einen Mundschutz tragen“, sagt Bürgermeister Jens-Peter Golde. Das gelte für die Abgeordneten genauso wie für die Mitarbeiter der Verwaltung und die Bürger. Ohne Mund- und Nasenmaske wird niemand in den Saal gelassen.

Neuruppin sucht Mundschutz für alle Mitarbeiter und Besucher

Dass ein solcher Atemschutz kein perfekter Schutz ist, ist auch im Rathaus bekannt. „Er kann mich nicht vor den Viren schützen“, sagt Golde. Doch er verhindere vielleicht, dass der Träger andere ansteckt.

Ein Mundschutz für jedermann ist für den Neuruppiner Bürgermeister auch die Voraussetzung dafür, dass irgendwann vielleicht wieder Schulen, Kitas oder andere Einrichtungen öffnen. Immer vorausgesetzt, Land und Landkreis lockern die entsprechenden Vorschriften und gestatten das überhaupt.

Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass sie in diesem Fall Mundschutz für mindestens 200 Frauen und Männer braucht – alles in allem wenigstens 400 Masken für den Anfang.

Auch bei der Sitzung des Landtags am Donnerstag saßen einige Abgeordnete mit selbstgenähtem Mundschutz im Saal. Quelle: Soeren Stache/dpa

Doch die sind derzeit nicht zu bekommen. Heiko Rähse versucht seit Tagen, Schutzmasken in ausreichender Zahl für die Stadt zu kaufen. „Aber manche Preise grenzen schon an Wucher“, sagt Golde. Mundschutzmasken kosten sonst wenige Cent – jetzt haben die Stadt Masken zum Teil für fünf Euro das Stück angeboten bekommen in einem all sogar für zehn Euro. „Natürlich haben wir Marktwirtschaft“, sagt Golde. Doch sollte da immer auch die Moral eine Rolle spielen, sagt er.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt haben schon 200 Masken genäht

Viele Mitarbeiter der Stadt müssen zurzeit zu Hause bleiben. Sie hat der Bürgermeister schon vor einigen Tagen geben, Masken selbst zu nähen, und zwar so viele sie können. Golde ist beeindruckt, wie viele Mitarbeiter mitmachen. Etwa 200 handgenähte Masken sind inzwischen schon im Rathaus angekommen.

Die Stoffmasken sind waschbar. Bei der Feuerwehr gibt es eine große Waschmaschine, die dafür gut eingesetzt werden könnte. Trotzdem: Auch die selbtgenähten Mehrwegmasken halten nur begrenzt. Gebraucht werden im ersten Anlauf etwa viermal so viele, wie bisher vorhanden sind. Später noch viel mehr, abhängig davon, wie lange die Krise dauert. Deshalb bittet die Stadt jetzt ihre Bürger um Hilfe.

Wer sich in der Lage sieht, Masken zu nähen, kann die in den Briefkasten vor dem Rathaus an der Karl-Liebknecht-Straße einwerfen. Einen aufgeklebten Hinweis dazu gibt es bereits. Größere Mengen, die dort keinen Platz finden, können auch im Bürgerbüro abgegeben werden. Natürlich nach telefonischer Anmeldung, denn normalerweise ist das Rathaus in diesen Tagen verschlossen.

Von Reyk Grunow