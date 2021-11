Neuruppin

Vor der Villa des jüdischen Arztes Arthur Jacoby am Fontanedenkmal in Neuruppin haben sich am Dienstagabend rund 50 Menschen versammelt. Sie sind dem Aufruf des Bündnisses „Neuruppin bleibt bunt“ gefolgt, um an die Verbrechen der Nationalsozialisten in der Pogromnacht von 1938 zu erinnern.

Gemeinsam sangen sie jiddische Lieder und dachten an die jüdischen Neuruppiner, die während der Pogrome angegriffen wurden. Bürgermeister Nico Ruhle ermahnte die Menschen, auch heute wachsam zu sein, wenn durch Sprache Hass geschürt wird.

Der Demonstrationszug stoppte auf seiner Route durch Neuruppin an den ehemaligen Häusern eines weiteren jüdischen Arztes und eines Anwalts.

