In ganz Deutschland sollen Unternehmen ihren Mitarbeitern künftig Coronatests anbieten, so will es die Bundesregierung. In Brandenburg gilt die Pflicht bereits, für Firmen ebenso wie für öffentliche Einrichtungen. Firmen müssen nach der aktuellen Eindämmungsverordnung ihren Mitarbeitern einmal pro Woche einen Test zur Verfügung stellen oder sicherstellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich anderweitig testen lassen können.

Testpflicht und Coronaschutz für Mitarbeiter sind wichtig – aber sie können auch schnell teuer werden. Die Stadt Neuruppin rechnet allein im ersten Halbjahr 2021 mit zusätzlichen Kosten von rund 90.000 Euro.

In den vergangenen Monaten konnten sich zuerst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas regelmäßig auf eine Infektion mit Coronaviren testen lassen, ebenso die Mitarbeiter im Rathaus, die regelmäßig Kontakt zu anderen Bürgern haben.

Neuruppin bietet allen Mitarbeitern zwei Corona-Tests pro Woche an

Inzwischen organisiert die Stadt Tests für alle ihre 520 Mitarbeiter. „Wir bieten zweimal in der Woche den Schnelltests an“, sagt Hauptamtsleiterin Jutta Mießner: „Nicht alle Mitarbeiter machen davon Gebrauch, manche lassen sich auch nur einmal testen.“

Die Neuruppiner Stadtverwaltung richtet sich darauf ein, dass die Tests zumindest bis Ende Juli weiter notwendig sein werden – bis deutlich mehr Menschen eine Impfung gegen die Coronaviren bekommen haben und die Ansteckungsgefahr dadurch deutlich zurückgeht.

Anfang des Jahres hatte die Stadt zunächst 13.000 FFP2-Masken bestellt, dazu 2100 Schnelltests sowie Schutzkleidung für die Mitarbeiter, die die Tests bei ihren Kollegen durchführen. 36.000 Euro hat das gekostet.

20.000 Euro waren für Masken, Tests und Schutzkleidung bisher eingeplant

Inzwischen ist klar, dass dieses Geld nicht ausreicht. Weil niemand sicher abschätzen könne, wie sich die Pandemie weiter entwickelt, will Neuruppin weitere 50.000 Masken und 6300 Schnelltests ordern. Die Schutzkleidung mitgerechnet, würde alles zusammen etwa 90.000 Euro kosten. Zusätzlich zu den 20.000 Euro, die Ende 2020 bereits vorsorglich in den Haushalt 2020 eingeplant waren. Bezahlen will die Stadt das mit der Coronahilfe, die Neuruppin vom Land erhalten hat.

Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Stadt inzwischen zu Testern ausbilden lassen, weitere sollen folgen, sagt Bürgermeister Nico Ruhle: „So sind wir relativ gut aufgestellt.“

Seit dem vergangenen Freitag kann die Luca-App in Teilen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin genutzt werden, um Kontakte nachzuverfolgen. Mithilfe der App ist es möglich, sich einfach an einem Ort an- und wieder anzumelden, etwa in einem Geschäft oder in einer Behörde. Dadurch kann das mitunter lästige Ausfüllen von Zetteln mit Kontaktdaten entfallen. Es genügt, mit dem Handy einen QR-Code zu scannen.

Neuruppin will die Luca-App überall nutzbar machen

Das Land Brandenburg hat mit den Anbietern der App einen Vertrag für die Nutzung geschlossen und trägt die Kosten dafür. Ostprignitz-Ruppin ist einer der ersten Landkreise in der Mark, der die Nutzung der App in der Praxis möglich macht.

In den Orten mit den Postleitzahlen 16816 und 16818 kann die App so von jedem verwendet werden, auch von privaten Nutzern. Die Stadt Neuruppin werde bis zum Ende der Woche alle ihre Einrichtungen mit entsprechenden QR-Codes ausstatten, kündigt Ruhle an.

Unterdessen konnten durch den Einsatz des Impfbusses bisher mehr als 2600 Neuruppiner über 70 geimpft werden, sagt Sozialdezernent Thomas Fengler mit großem Dank an alle Helfer und die Ärzteteams, die das möglich gemacht haben: „Das ist ein sehr gutes Ergebnis.“

