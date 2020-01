Eine Studie von 2017 belegt, dass etwa ein Drittel der Kinder in Neuruppin im Wohnumfeld nicht ausreichend mit Spielflächen versorgt ist. Beim Bauausschuss sorgte das am Donnerstag für Diskussionen. Denn für den Erhalt von Spielplätzen sind in diesem Jahr lediglich 50.000 Euro vorgesehen.