Neuruppin feierte Eva Strittmatters 90. Geburtstag

Neuruppin

Es waren die ersten Zeilen aus dem Gedicht „Lidschlag“, die den Steinmetz und Restaurator Klaus Schulz veranlassten, sich näher mit Eva Strittmatter und ihrer Lyrik zu befassen. „Ich suche mein vergangenes, verlorenes Gesicht – so heißt es in der ersten Zeile. Der Künstler hat das Gesicht gesucht und gefunden – in Schulzenhof hat er die Dichterin besucht.

So entstanden 2009 bis 2010 vier Porträtbüsten, die zurzeit im Neuruppiner Kunstkiosk an der Kulturkirche in der Karl-Marx-Straße zu sehen sind. Zum 90. Geburtstag der 2011 verstorbenen Lyrikerin sollte die Ausstellung am Sonnabend in Anwesenheit des Künstlers eröffnet werden, doch er musste leider absagen.

Eva Strittmatter wurde in Neuruppin geboren

Eva Strittmatter, die 1930 in Neuruppin geboren wurde, wäre am Sonnabend 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund kamen rund 130 Gäste zum Schlossgarten, um vor ihrem Geburtshaus auf dem nach ihr benannten Platz Blumen niederzulegen. Unter den Gästen waren auch zwei Söhne der Lyrikerin.

Am 8. Februar 1930 ist Eva Strittmatter in der oberen Etage des Hauses geboren. „Der Bruder hat damals ihren Kinderwagen über den großen Flur geschoben“, erzählt Karl-Heinz Götz. Das Ehepaar Götz, das über viele Jahre mit Eva Strittmatter befreundet war, initiierte die Gedenkveranstaltungen für die Schriftstellerin. und setzten sich schließlich dafür ein, dass in der ­ Robert-Koch-Straße 2 eine weitere Gedenktafel für Eva Strittmatter angebracht wurde – in diesem Haus hat die Autorin viele Jahre ihrer Kindheit verbracht.

Die Historikerin Irina Rockel hielt die Laudatio

Im Geburtshaus begrüßte Bürgermeister Jens-Peter Golde im Anschluss die Gäste zu einer kleinen Geburtstagsfeier, die der Neuruppiner A-Cappella-Chor und die Rezitatorin Christel Weimar gestalteten. Die Laudatio für die berühmte Tochter der Stadt hielt die Historikerin und Autorin Irina Rockel. Sie bedauerte es, dass sie Eva Strittmatter nie persönlich begegnet ist.

„Strittmatter-Freunde und Vertraute haben nach ihrem Ableben geschafft, was eigentlich Aufgabe des Museums gewesen wäre; nämlich ihrer öffentlich permanent zu gedenken“, sagte sie und erzählt von den kleinen Momenten kindlicher Glückseligkeit, die Eva Strittmatter in Neuruppin erlebte – da waren das im Puppenwagen versteckte Buch, ein Baum mit süßen gelben Pflaumen, der Stadtwall und der Goldfischteich im Stadtpark.

In einer Scheune für ein Konzert geübt

In ihrem Buch „Mai in Piestany“ erzählt Eva Strittmatter wie sie als Schülerin und Chorsängerin kurz vor Kriegsende mit ihren Mitschülerinnen in einer alten Scheune für ein Konzert übten. Sie sangen das „Ave Verum“ von Mozart als der Fliegeralarm kam und sie im Keller der nahen Brauerei weiter probten.

Der A-Cappella-Chor sang am Sonnabend vertonte Texte von Eva Strittmatter. Für den neuen Chorleiter war dieser Auftritt eine Premiere in zweifacher Hinsicht – es war das erste gemeinsame Konzert, aber auch sein erstes Konzert mit Strittmatter-Vertonungen. „Diese Lieder sind zu Unrecht so selten zu hören“, sagt er.

Von Cornelia Felsch