Neuruppin

Er ist ein berühmter Sohn der Stadt – auf Augenhöhe mit Fontane. Karl Friedrich Schinkel ist in Neuruppin geboren und aufgewachsen. Am 13. März jährte sich sein Geburtstag zum 241. Mal: Grund genug für viele Neuruppiner, Schinkel-Freunde und Mitglieder der Schinkel-Gesellschaft, sich wie jedes Jahr am Denkmal des großen Baumeisters, Architekten, Stadtplaners, Malers, Grafikers sowie Medailleurs und Bühnenbildners und last not least preußischen Baubeamten zu treffen und Blumen abzulegen.

Blumen für Schinkel. Quelle: Regine Buddeke

Rund 20 Besucher kamen am Sonntag zum Schinkel-Denkmal – eingeladen hatte die Stadtverwaltung Neuruppin und die Karl-Friedrich-Schinkel-Gesellschaft. Deren Vorsitzender, Hartmut Stechow, eröffnete mit einem Bezug zum derzeit alles erschütternden Ukraine-Krieg – und gab gleichwohl zu bedenken, dass die zurückliegenden 241 Jahre – seit Schinkels Geburt – von Gewalt und Kriegen geprägt gewesen seien. „Es ist nichts Neues – wir alle aber sind aufgerufen,den Krieg bereits an den Wurzeln zu bekämpfen.“

Karl Friedrich Schinkel wurde in Neuruppin geboren

Es sei schlimm, dass der Krieg Schinkels Geburtstag überschatte, so Stechow. Umso wichtiger sei es, die positiven Dinge des Lebens nicht aus den Augen zu verlieren, sagt er und schlägt so die Brücke zur engagierten Arbeit der Schinkel-Gesellschaft, die bereits seit 30 Jahren besteht.

Irina Rockel bei ihrer Rede, daneben Bürgermeister Nico Ruhle und Hartmut Stechow (r.), Leiter der Schinkel-Gesellschaft. Quelle: Regine Buddeke

Eine aus der Reihe der Gründungsmitglieder, die Historikerin Irina Rockel, erzählt über deren Gründung, Erfolgsgeschichte und Ziel: die Dokumentation der Bauwerke Schinkels in ganz Deutschland und dem Ausland zu fördern und deren Erhaltung und Schutz zu unterstützen.

„Im Juni 1992 startete das erfreuliche und verheißungsvolle Projekt“, sagt sie. Der Sitz sollte nicht Berlin sein, sondern Neuruppin. Man sei forsch an die Vorbereitungen herangegangen, knüpfte Kontakte zu Museen und anderen Institutionen, die sich dem Erbe Schinkels verpflichtet sehen, berichtet Rockel. Bereits im August gab es 17 Interessierte und Unterstützer, am 5. September 1992 wurde die Karl-Friedrich-Schinkel-Gesellschaft dann gegründet.

Viele Neuruppiner kamen zur Ehrung. Quelle: Regine Buddeke

Die Mitglieder riefen den Schinkel-Tag ins Leben, bei dem alljährlich zum Todestag des großen Sohnes der Stadt der Schinkelpreis verliehen wird – seit 1996 wurden damit verschiedenste Vereine und Personen geehrt, die sich um das Schinkel’sche Erbe verdient gemacht haben.

In diesem Jahr wird Schinkels 241. Geburtstag gefeiert.. Quelle: Regine Buddeke

Die Schinkel-Gesellschaft ehrt den Sohn Neuruppins alljährlich

Mittlerweile habe die Gesellschaft eine eigene Publikationsreihe und sei als Fachberater anerkannt – etwa für die NDR-Dokumentation „Schinkel in Mecklenburg-Vorpommern“. Froh, so Rockel, sei man gewesen, als die Gesellschaft 1998 ins Predigerwitwenhaus in der Neuruppiner Fischbänkenstraße einziehen durfte – das Haus, in dem Karl Friedrich Schinkel sieben Jahre seiner Kindheit verlebte.

Irina Rockel würdigt auch die Sanierung des Neuruppiner Schinkeldenkmals: „Ein Großprojekt“, sagt sie stolz. Das Denkmal befindet sich auf dem Kirchplatz, dem Platz, auf dem das Elternhaus des Baumeisters vor dem großen Stadtbrand 1787 gestanden haben muss.

Das Schinkel-Denkmal in Neuruppin. Quelle: Regine Buddeke

1883 wurde es vom Berliner Bildhauer Max Wiese geschaffen. 2003 wurde es mit Hilfe von Spenden, die die Schinkel-Gesellschaft und der Neuruppiner Lions-Club gesammelt hatten, und Mitteln der Städtebauförderung umfassend rekonstruiert und wieder eingeweiht. Just dort, zu Füßen Schinkels, legten Hartmut Stechow und Bürgermeister Nico Ruhle einen Kranz nieder. Viele andere Gäste folgten dem Beispiel.

Von Regine Buddeke