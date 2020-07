Neuruppin

Die Pläne des Landes für den Aufbau einer eigenen Medizinerausbildung in der Lausitz sorgen in Norden Brandenburgs für Irritation. Die Landesregierung will offenbar mehr als 650 Millionen Euro aus dem Topf des Bundes für den Strukturwandel in der Braunkohleregion ausgeben, um ein neues staatliches Medizinstudium für bis zu 1500 Studenten in Cottbus zu schaffen.

In die neue Hochschule soll später auch auf Dauer staatliches Geld fließen, weil Ärzte in Brandenburg dringend gebraucht werden. Die schon bestehende Ärzteausbildung der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin und Brandenburg an der Havel kann davon nur träumen.

Anzeige

Zuletzt hatte das Land von einer engen Zusammenarbeit zwischen der MHB in Neuruppin, der Universität in Potsdam und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg in einem gemeinsamen Gesundheitscampus gesprochen. Doch bei der künftigen Ärzteausbildung scheint die MHB inzwischen außen vor zu sein.

Weitere MAZ+ Artikel

Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt. Quelle: Andreas Vogel

Eine Konkurrenz für die kommunale Hochschule in Neuruppin will MHB-Sprecher Erik Hoffmann die Pläne des Landes in der Lausitz nicht nennen. „Wir begrüßen ausdrücklich jede Ausbildung von Medizinern im Land Brandenburg“, sagt er. Der Bedarf an Ärzten ist schon jetzt groß und er wird noch steigen.

Trotz aller Diplomatie lässt aber auch Hoffmann eine gewisse Verwunderung über die Summen durchblicken, die im Raum stehen.

650 Millionen Euro sollen nach Cottbus fließen, hatte Götz Brodermann, der ärztliche Direktor des Carl-Thiem-Klinikums in Cottbus in einem Interview für die Ärzte-Zeitung gesagt. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle hat die Summe inzwischen bestätigt und erklärt, das sei eher die untere Grenze. Ohne dieses Geld sei der Aufbau eines Medizinstudiums gar nicht möglich, so Brodermann.

Das Medizinstudium der MHB ist vom ersten Semester an sehr praktisch ausgelegt. Quelle: Peter Geisler/Archiv

Die MHB hatte bei ihrer Gründung bei Weitem nicht so viel Geld zur Verfügung und hat es bis heute nicht. Immerhin habe das Land zuletzt einen Zuschuss von 6,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt, sagt Erik Hoffmann.

Aus der Taufe gehoben wurde die MHB allerdings vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin und den Städten Neuruppin und Brandenburg an der Havel, gemeinsam mit der Immanuel-Diakonie in Bernau. Damit ist die erste Medizinische Hochschule Brandenburgs vor allem eine kommunale.

Landrat Ralf Reinhardt würde sich mehr Unterstützung aus Potsdam wünschen. „Der Strukturwandel in der Lausitz ist wichtig, daran zweifelt niemand“, sagt er. „Aber wir erwarten schon vom Land, dass der Slogan ,Ein Brandenburg’ nicht nur ein Marketingspruch ist, sondern auch im politischen Handeln gelebt wird.“

Kommunale Hochschule für Medizin und Psychologie Die Medizinsche Hochschule Brandenburg hat zurzeit 479 Studentinnen und Studenten. 307 studieren Medizin, 172 Psychologie. Im Oktober will die MHB die nächsten Erstsemster aufnehmen. Die erste Abschlussfeier für die Mediziner ist im Sommer 2021 geplant.

Er geht noch weiter: „Es kann nicht sein, dass wir jedes Jahr immer wieder Bittgesuche nach Potsdam schicken müssen, um für die MHB notwendige Forschungsmittel in den Landeshaushalt zu bekommen.“

Der Landrat macht keinen Hehl daraus, dass er von den Aussagen zur Zusammenarbeit des Landes mit der MHB mehr erwartet hat. „Enttäuscht sind wir, dass die MHB – weder in der Lausitz noch in Potsdam – in Zusammenhang mit den Bundesmitteln nicht einmal als Kooperationspartner erwähnt wurde. So stellen wir uns im Nordwesten ,Ein Brandenburg’ nicht vor.“

Immerhin werden 2021 die ersten jungen Ärzte die Hochschule in Neuruppin verlassen. Ihr Staatsexamen haben sie schon abgelegt, zurzeit absolvieren sie ihr praktisches Jahr. Bis eine Universität in der Lausitz so weit ist, dürfte es fünf bis zehn Jahre dauern.

Lesen Sie auch

Von Reyk Grunow