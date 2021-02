Neuruppin

Mit besonders stillem Gedenken erinnerte Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde am Montag an die Dichterin Eva Strittmatter. Golde legte am Nachmittag Blumen am Eva-Strittmatter-Platz nieder.

Wegen der Pandemie war er dabei ausnahmsweise ganz alleine. Eine größere Gedenkveranstaltung schien in diesem Jahr nicht möglich.

Die Autorin Eva Strittmatter war am 8. Februar 1930 in Neuruppin auf die Welt gekommen. In Ostdeutschland gehörte sie zu den bekanntesten und beliebtesten Autorinnen. Sie starb 2011.

Von Reyk Grunow