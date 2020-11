Neuruppin

In großen Städten gibt es solche Angebote schon lange, jetzt also auch in Neuruppin: Am Mittwoch wurde in der Fontane­stadt eine erste Carsharing-Station eröffnet.

Drei Neuruppiner Unternehmen haben sich dafür zusammengetan: De Wohnungsbaugenossenschaft Karl Friedrich Schinkel (WGB) hat die Idee ausgearbeitet, das Autozentrum Treskow stellt ein Fahrzeug zur Verfügung und die Stadtwerke kümmern sich um die Versorgung mit Strom.

Anzeige

Vorerst steht an der Station in der Anna-Hausen-Straße vor der Verwaltung der WBG am Rand des Neubaugebietes ein Nissan Leaf zur allgemeinen Nutzung bereit. Wer immer will, kann sich das Elektrofahrzeug dort für einige Stunden, Tage oder auch Wochen leihen.

Cornelia Krell von der WBG hat das Projekt maßgeblich vorangebracht. Quelle: Henry Mundt

An- und Abmeldung erfolgen einfach und unkompliziert über das eigene Handy, sagt Guido Zacharias vom Autozentrum Treskow. Nutzer müssen sich nur in der App „Moqo“ eintragen. Dort können sie schon vorab sehen, ob das Auto bereitsteht oder gerade ausgeliehen ist. Man kann den Wagen auch langfristig reservieren. Die Betreiber der Plattform kümmern sich auch um die Abrechnung.

Dass die Carsharing-Station ausgerechnet in der Anna-Hausen-Straße eingerichtet wurde, hat mehrere Gründe. „Zum einen haben wir hier bereits eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge“, sagt Guido Gerlach von den Stadtwerken. Die wurde in den vergangenen Monaten als eine von inzwischen 17 Ladesäulen in ganz Neuruppin neu installiert.

Lesen Sie auch

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind zwei Themen, die für die WBG ohnehin eine große Rolle spielen. Die Genossenschaft selbst hat bereits zwei Dienstwagen mit Elektroantrieb, sagt Vorstand Frank Borchert. Nachhaltigkeit ist auch der zentrale Gedanke hinter dem Neubauvorhaben, das die WBG gerade rund um den alten Paulinenauer Bahnhof realisiert.

Anmelden kann man sich mit dem eigenen Handy, wenn man den Wagen mieten will. Auch zum Öffnen der Tür reicht das Smartphone, ein Schlüssel ist nicht nötig. Claudia Weiß von den Stadtwerken testet das Auto am Mittwoch kurz. Quelle: Henry Mundt

Heiko Weißenfels von der WBG hofft, dass das Angebot den einen oder anderen dazu bringt, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Der bereitstehende Nissan schafft mit einer Batterieladung je nach Außentemperatur gut 200 bis 300 Kilometer. Wer ihn leihen will, zahlt für eine Stunde 3,90 Euro, für einen Tag 45,90 Euro, fürs Wochenende 79,90 Euro. Für Mieter der WBG wird es billiger.

Für die drei Firmen ist die Carsharing-Station ein Test. Sollte sich das Angebot bewähren, könnte es in absehbarer Zeit weitere Ausleihpunkte geben. Vielleicht auch in der Neuruppiner Altstadt oder am Bahnhof West.

Von Reyk Grunow