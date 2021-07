Von der befürchteten Impfmüdigkeit war in Neuruppin am Donnerstag beim Jedermann-Impfen auf dem Schulplatz nichts zu spüren. Die Nachfrage war deutlich größer als Landkreis und DRK es erwartet hatten. Erstmals haben dort Studierende der Medizinischen Hochschule das Impfen übernommen.

Andrang in Neuruppin: Jetzt impfen auch Studenten

Corona - Andrang in Neuruppin: Jetzt impfen auch Studenten

Corona - Andrang in Neuruppin: Jetzt impfen auch Studenten