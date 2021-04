Neuruppin

Noch bis Ende April können alle Neuruppiner, die älter als zwölf Jahre sind, Vorschläge für den nächsten Bürgerhaushalt einreichen. Wo hapert es? Was lässt sich schnell und mit geringem Aufwand verbessern? Was wünschen sich die Menschen? Genau das will die Stadt wissen.

Im vergangenen Jahr musste der Bürgerhaushalt wegen der Corona-Pandemie einmalig aussetzen. Die Stadt hatte entschieden, das vorgesehene Geld anders einzusetzen: als Nothilfe für Unternehmen, die von der Krise in ihrer Existenz bedroht sind.

Dafür wurde in einem ersten Anlauf nur ein Teil der 100.000 Euro benötigt, die eigentlich jedes Jahr für die Wünsche der Bürger reserviert sind. Was 2020 im Nothilfetopf übriggeblieben ist, steht in diesem Jahr erneut zur Verfügung. Anträge dafür nimmt die Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom entgegen. Vorschläge und Ideen für den neuen Bürgerhaushalt gehen dagegen direkt an die Stadtverwaltung.

Gefragt sind jetzt Ideen, die 2022 umgesetzt werden sollen. Jeder Vorschlag muss dabei bestimmte Kriterien erfüllen. Unter anderem muss er innerhalb eines Jahres umzusetzen sein, soll möglichst keine Folgekosten nach sich ziehen und darf maximal 50.000 Euro kosten.

Neuruppin hatte zuletzt fast 20.000 Euro gespart

Rund 119.000 Euro stehen zur Verfügung: 100.000 Euro, die regulär im Haushalt eingeplant sind, plus knapp 20.000 Euro, die im Bürgerhaushalt 2019 übrig geblieben sind.

Am Radweg nach Nietwerder konnten 2019 Bänke aufgestellt werden, die ebenfalls aus dem Bürgerhaushalt bezahlt wurden. Quelle: Reyk Grunow/Archiv

Damals waren unter anderem 20.000 Euro für den Kauf von Mehrweg-Getränkebechern für die großen Stadtfeste vorgesehen, um den Einwegmüll zu verringern. Erst später hatte sich herausgestellt, dass die Getränkeanbieter auch per Vertrag verpflichtet werden können, selbst nur Mehrwegbecher zu verwenden, dass die Fontanestadt also selbst gar keine kaufen muss. So konnten 20.000 Euro eingespart werden, die 2022 zusätzlich ausgegeben werden können.

18 Vorschläge für den Bürgerhaushalt sind bereits im Neuruppiner Rathaus eingegangen, so Stadtsprecherin Michaela Ott. Davon stammen sechs Anfragen noch aus dem vergangenen Jahr, wo sie leider nicht umgesetzt werden konnten.

Neuruppins Linke-Fraktion will mehr Werbung für den Bürgerhaushalt

Bis 30. April können noch weitere Idee eingereicht werden. Die Stadtverwaltung prüft die Anträge dann auf Machbarkeit. Danach haben alle Neuruppiner Gelegenheit, einen Monat lang über die Ideen öffentlich abzustimmen. Umgesetzt werden 2022 letztlich die Vorschläge, die die meisten Stimmen bekommen – und zwar so viele Projekte, wie mit dem Budget möglich sind.

Die Stadtverordneten von Die Linke wünschen sich, dass sich möglichst viele Neuruppiner an der Aktion beteiligen. Für die Fraktion sei der Bürgerhaushalt ein wichtiges Mittel gegen die Politikverdrossenheit, heißt es in einem Antrag an die Stadtverordnetenversammlung.

Die Linke würde gern eine Werbekampagne starten, um den Bürgerhaushalt noch bekannter zu machen. 20.000 Euro soll Neuruppin dafür 2022 einplanen, fordert die Fraktion. Der Hauptausschuss soll am kommenden Montag, 12. April, ab 18.30 Uhr im Kulturhaus darüber diskutieren.

Ein einfacher Vordruck für den Antrag und die genauen Bedingungen stehen im Internet unter der Adresse https://t1p.de/buergerhaushalt2022.

Von Reyk Grunow