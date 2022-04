Das neue Haus der evangelischen Kita in Neuruppin ist so gut wie fertig. In wenigen Tagen können die Kinder und Erzieherinnen aus der August-Bebel-Straße zum Westbahnhof umziehen. Dort hat Bauunternehmer Dennis Wisbar für die Gemeinde einen neuen, modernen und größeren Kindergarten samt Krippe gebaut.