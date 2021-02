Am Impfbus konnten in Lindow und in Wuthenow bei Neuruppin am Wochenende fast 300 Senioren gegen das Corona-Virus geimpft werden. Indes gehen die Infektionszahlen in Ostprignitz-Ruppin weiter zurück. Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Montag zwei neue Infektionen und drei weitere Todesfälle.