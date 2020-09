Neuruppin feiert: Der Hangar rockt im Sound der 90er

Neuruppin

Regen? Egal! Hunderte Feierlustige ließen es sich am Samstagabend nicht vermiesen, mal wieder ordentlich abzurocken. Bereits am frühen Abend war die Tanzfläche vor dem Neuruppiner Hangar 312 gut gefüllt, und stetig strömten neue Gäste aufs Gelände. Dem Regen trotzten sie mit bunten Plastiküberziehern – sogar mit Schirmen schwangen manche in der glitzerbunt beleuchteten Szenerie ordentlich Hüften und Beine. Klar, das Thema waren die wilden Neunziger.

Wild auf Party

„Die 90er sind bei den jungen Leuten gerade schwer angesagt“, sagt Christian Juhre, der mit seinem Team alles gibt, damit die Party ein Erfolg wird. Denn, so hat er bemerkt: „Die Leute scheinen derzeit ganz wild darauf zu sein, Party zu feiern – mehr noch als auf Konzerte zu gehen.“ Er muss es wissen, versucht er doch, seit die gelockerten Coronaregeln es zulassen, wieder Leben in die Hangar-Hütte zu bringen.

Regen? Kein Ding mit der passenden Kleidung. Quelle: Regine Buddeke

Immer wieder sorgte er spontan und kurzfristig für alle erdenklichen Ereignisse für Jung und Alt – letztens war der Countrystar Tom Astor da – auch da brannte ziemlich die Hütte.

Die Party indes toppt das noch: „Wir sind ausverkauft: Inklusive Personal dürfen wir 1000 Leute auf den Platz lassen“, sagt Juhre. Er habe sich riesig gefreut, dass es bis Samstag allein 850 Karten verkauft habe. Für die Corona-gebeutelte Veranstalter-Branche ein Lichtblick.

DJ Tommy legte auf. Quelle: Regine Buddeke

Am Mischpult legen DJ Tommy und DJ Ralph Kämmerling auf – ersterer aus dem Club 019 bekannt, letzterer der King of Flash-Light in Gransee. „Er hat bei der vorherigen Party die 90er-Party vorgeschlagen“, sagt Christian Juhre. „Klar, machen wir“, war Juhres Antwort.

Der Wiesenflohmarkt litt etwas unter dem Regen

Vor der Party war Trödeln angesagt. Der Wiesenflohmarkt war zwar nicht ganz so gut besucht wie die abendliche Party – Christian Juhre sieht das indes gelassen. „Wir hatten 100 angemeldete Stände – davon sind trotz des Regens immerhin 65 gekommen“, ist er leidlich zufrieden. Anfragen hatte er sogar 130 – aber dann wird es zu eng auf dem Platz, sagt er. Auch sollte der Trödelmarkt über zwei Tage gehen. Aber in Absprache mit dem Ordnungsamt habe er davon Abstand genommen und den Sonntag wieder abgesagt.

Tanzfreudig: Das Parket war immer gut gefüllt. Quelle: Regine Buddeke

Christian Juhre plant schon in die Zukunft – auch demnächst stehen wieder verschiedene Veranstaltungen auf dem Plan – Juhre bemüht sich stets um einen bunten Mix unter dem Motto „Kultur für alle“. So wird am 12. September eine Abba-Tribute-Show zu Gast sein, am 13. September gibt es ein Kinderkonzert mit dem Kika-Moderator Bürger Lars Dietrich, und am 9. und 10. Oktober wird groß Oktoberfest gefeiert – mit Partyband an beiden Abenden und der Alpenrock-Band Voxxclub am Freitag.

