Neuruppin

Michel Duschek von der Firma Treskower Zimmerer und Dachdecker will auf Nummer Sicher gehen. Der Polier kennt die kleinen Tücken von Richtfesten. In der Tasche seiner Weste hat er zwar das traditionelle Schnapsglas, das meist am Ende des Richtspruchs zerschmettert wird.

Duschek nimmt aber lieber noch ein dünnwandiges Sektglas mit aufs Gerüst vor der neuen Turnhalle der Neuruppiner Wilhelm-Gentz-Schule. Mit den stabilen Schnapsgläsern ist das so eine Sache, ein Sektglas zerspringt mit Sicherheit in viele Scherben. Scherben bringen Glück, und Glück kann Neuruppin beim Um- und Ausbau der Gentzschule reichlich gebrauchen.

Der Zeitplan für das größte Bauvorhaben der Fontanestadt seit der Wende war immer extrem knapp und ist es noch.

Im Mai 2020 hatte Neuruppin mit dem Umbau der Gentzschule begonnen

Im März 2019 hatte die Planung begonnen. Grundlage war der Entwurf des Berliner Büros CKRS, das den Architektenwettbewerb für die Gentzschule gewonnen hatte.

Im Januar 2020 kam die Baugenehmigung, im Mai haben die Abrissarbeiten begonnen. Am Donnerstag hat die Stadt mit allen beteiligten Planern und Bauleuten Richtfest gefeiert, also die Fertigstellung des Rohbaus.

Bereits zur Einschulung nach den Sommerferien in diesem Jahr sollen alle Kinder aus ihrem Notquartier in den Containern nebenan in die neue Schule umziehen.

Projektleiterin Anne Schommler (r.) führte Neuruppins Vize-Bürgermeisterin Daniela Kuzu über die Baustelle. Quelle: Reyk Grunow

„Bis Juni soll alles fertig sein“, sagt Anne Schommler vom Neuruppiner Bauamt. Sie betreut das Bauvorhaben für die Stadtverwaltung von Anfang an. Ohne Anne Schommler wäre der Bau noch nicht so weit, sagt Bürgermeister Nico Ruhle am Donnerstag beim Richtfest. Sie habe maßgeblich dafür gesorgt, dass der Bau im Zeit- und weitgehend im Kostenrahmen bleibt.

16,9 Millionen Euro wird die Gentzschule nach derzeitigem Stand kosten. Das sind zwar 1,9 Millionen mehr, als die Stadtverordneten vor drei Jahren beschlossen hatten.

Das Alte Schulgebäude (l.) und die neue Turnhalle direkt dahinter sind rundherum eingerüstet. Sie bekommen noch eine Fassade aus Holz. Quelle: Reyk Grunow

Angesichts der enormen Preissteigerungen im Baugewerbe in den vergangenen Jahren ist es aber Glück, wenn der Bau nur 13 Prozent teurer wird.

Tausende Kubikmeter Beton und über 300 Tonnen Stahl wurden für die Schule verbaut

Vieles an der Baustelle ist beeindruckend: Wenigstens 17,5 Kilometer Stromkabel haben die Elektriker inzwischen verlegt, hinzu kommen 3,5 Kilometer Wasserleitung und 3,8 Kilometer Heizungsrohre.

Mehr als 17 Kilometer Stromkabel und über sieben Kilometer Heizungs- und Wasserleitungen stecken in dem Bau. Quelle: Reyk Grunow

310 Tonnen Stahl wurden verbaut und 2350 Kubikmeter Beton, rechnet Bürgermeister Ruhle am Donnerstag vor.

9,8 Tonnen wiegt jeder der sieben drei Meter hohen und 30 Meter langen Fachwerkträger aus Holz für das Dach der neuen Turnhalle.

Etwa 50 verschiedene Firmen sind auf der Baustelle unterwegs, viele kommen aus der Region, wenn auch nicht alle. „Die Firmen aus Neuruppin kennen sich und sprechen sich schnell untereinander ab“, sagt Anne Schommler.

Sieben riesige Fachwerkträger halten das Dach der neuen, großen Zwei-Feld-Sporthalle. Jeder Träger wiegt fast zehn Tonnen. Die Halle soll Sport- und Veranstaltungsort werden. Quelle: Reyk Grunow

Aus ihrer Sicht war das ein großer Vorteil bei der Koordinierung der Arbeiten. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit: Nach europäischem Vergaberecht war die Stadt verpflichtet, die günstigsten Angebote zu wählen.

Ob eine Firma aus Brandenburg kommt oder etwa aus Bayern darf kein Kriterium sein. Im Fall der Gentzschule hat es zufällig gepasst.

Von Reyk Grunow