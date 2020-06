Zehn Jahre hat das Thema zwischen Neuruppin und seinem Ortsteil Gnewikow für Streit gesorgt – jetzt ist das Dorfgemeinschaftshaus endlich im Bau. Am Mittwoch war Richtfest. Es war womöglich die letzte Chance dafür, glaubt Neuruppins Bürgermeister.

Am Mittwoch war Richtfest am künftigen Dorfgemeinschaftshaus in Gnewikow. Quelle: Henry Mundt