Ein ganzes Wochenende feiert Neuruppin den großen preußischen Baumeister, Architekten und Künstler Karl Friedrich Schinkel, der vor 240 Jahren in der Stadt geboren wurde und vor 180 Jahren starb. Schinkel hat Generationen von Architekten geprägt. Studenten interessieren sich für seine Bauten bis heute.

Nicht nur Neuruppiner und Mitglieder der Schinkelgesellschaft waren am Sonnabend zur Ehrung für Schinkel an sein Denkmal gekommen. Dabei waren auch Studenten der Jade-Hochschule in Oldenburg – es sind angehende Stadtplaner. Quelle: Reyk Grunow