Neuruppin

Endlich geht es der miesesten Straße weit und breit ans Pflaster: 2022 will der Landesbetrieb Straßenwesen beginnen, die L167 in Neuruppin zu sanieren. Die gesamte Strecke vom Ende des Seedamms über die Steinstraße, die Karl-Marx-Straße bis zum Rheinsberger Tor, die Straße des Friedens und die Wittstocker Allee bis zur Kreuzung am Friedhof soll aufwändig ausgebaut werden. Das Vorhaben wird mehrere Jahre dauern.

Los geht es am Übergang des Seedamms in die Steinstraße. Die Kreuzung mit der Seepromenade und der Ernst-Toller-Straße soll nach den bisherigen Überlegungen zu einem Kreisverkehr umgebaut werden.

Ein zweiter Kreisverkehr könnte an der St.-Georg-Kapelle entstehen, wo die Straße des Friedens, Wittstocker Allee, Alt Ruppiner Allee, Garten- und Güntherstraße aufeinandertreffen.

Auch die marode Straße des Friedens soll endlich ausgebaut werden, neuer Kreisel inklusive. Quelle: Henry Mundt

Frank Schmidt, der Chef des zuständigen Planungsdezernates beim Landesstraßenbetrieb, geht davon aus, dass die Arbeiten in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 anlaufen. Wann genau, kann er noch nicht sagen: „Wir sind für unsere Planung auch auf die Zuarbeit vieler anderer angewiesen.“

Stadtwerke müssen vor dem Straßenbau neue Leitungen verlegen

Einer dieser „anderen“ sind die Neuruppiner Stadtwerke. Denn der Landesstraßenbetrieb kann erst mit seinen Bauarbeiten begonnen, wenn die Stadtwerke ihre Leitungen neu verlegt haben.

„Das ist ein komplexes Vorhaben“, sagt Gerald Brose, der sich bei dem Neuruppiner Energieversorger mit dem Projekt befasst. Die Stadtwerke wollen in der Steinstraße gleich die Versorgungsleitungen für das Wohngebiet mit zu verlegen, das im Seetorviertel entstehen wird.

Bauarbeiten beginnen im Herbst 2022

Damit die Rohre an der richtigen Stelle liegen, muss aber klar sein, wo welche Häuser demnächst gebaut werden. Sie müssen unter anderem das Fernwärmenetz und das neue Heizhaus angeschlossen werden, dass zurzeit an der Ernst-Toller-Straße entsteht.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerald Brose geht davon aus, dass die Leitungsarbeiten für den Ausbau der L167 wohl im Herbst 2022 beginnen werden. Stadtwerke und Landstraßenbetrieb sind gerade dabei, ihre Vorhaben abzustimmen. Fest steht aber schon, dass der Ausbau der Straßen für viele Autofahrer Umwege mit sich bringen werden.

In der Neuruppiner Steinstraße werden die Arbeiten beginnen. Quelle: Henry Mundt

Für die komplizierten Arbeiten werde es wohl unvermeidlich sein, die Zufahrt über den Seedamm vorübergehend zu sperren, sagt Gerald Brose. Wann genau das passiert und wie lange die Sperrung dauern wird, ist aber noch unklar.

Die Stadtwerke sind aber nicht die einzigen, auf deren Zuarbeit der Landesstraßenbetrieb bei seiner Planung angewiesen ist. „Die Stadt will ja auch den Bereich um den Bahnhof Rheinsberger Tor umgestalten“, gibt Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen zu bedenken. Auch die konkreten Pläne dafür braucht der Landesbetrieb vorab.

Bisher stehen dafür aber erst einige Eckpunkte fest. Zur Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes plant das Bauamt derzeit einen Architektenwettbewerb. Zwölf Büros sollen bis November Pläne einreichen, wie sie sich den künftigen Busbahnhof einmal vorstellen.

Von Reyk Grunow