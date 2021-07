Neuruppin

Ein bisschen Aufregung ist Andrea Voigt vom Neuruppiner Stadtmarketing anzumerken. „Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wann ich zuletzt eine Veranstaltung angekündigt habe“, sagt sie. Wegen der Corona-Pandemie gab es seit über einem Jahr immer nur eine Absage nach der anderen.

Aber jetzt geht es in Neuruppin wieder los und das gleich mit einer Neuerung: Zusammen mit dem Kanuverein planen die Organisatoren vom Stadtmarketing der städtischen Wirtschaftsförderfirma Inkom für Anfang September ein Drachenbootrennen samt Familienfest.

Die Veranstaltung soll eine Art Mai- und Hafenfest light werden. Nicht ganz so groß und nicht ganz so aufwändig, aber doch ähnlich. „Es soll vor allem Spaß machen“, sagt Andrea Voigt.

Noch Anfang des Jahres hatten die Organisatoren gehofft, dass nach der Zwangspause im vergangenen Jahr diesmal wieder ein Mai- und Hafenfest am ersten Maiwochenende stattfinden kann. Doch das hat nicht geklappt. Ganz ausfallen soll das Fest aber auch nicht. Statt am ersten Wochenende im Mai soll es nun am ersten Wochenende im September stattfinden, konkret am Sonnabend, 4. September.

Die Mannschaften sollen diesmal vor allem aus Neuruppin und der Region kommen

Die Drachenbootrennen vor dem Neuruppiner Bollwerk sind inzwischen legendär. 60 Mannschaften und mehr haben sich in den vergangenen Jahren regelmäßig dafür angemeldet. Die Teams kamen dafür aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland in die Fontanestadt.

In diesem Jahr soll alles etwas bescheidener ausfallen. „Wir hoffen vor allem auf Mannschaften aus der Region“, sagt Christian Haase vom Kanuverein: Teams aus Neuruppin und den umliegenden Orten im Landkreis. Maximal 25 Boote sollen es für das Rennen am 4. September werden.

Drachenbootteams können in zwei Kategorien starten: In einer können sich Mannschaften aus den Grundschulen der Region messen. In der zweiten können alle älteren Sportler in Mixed-Teams um die Wette paddeln, auch Jugendliche jenseits der 6. Klasse.

Wenigstens sechs Frauen pro Team sind Pflicht

In jedes Boot passen 14 bis maximal 20 Paddlerinnen und Paddler, wobei in jeder Mannschaft wenigstens sechs Frauen vertreten sein müssen, ausgenommen sind nur die Grundschulteams.

„Wir haben uns bewusst für den 4. September als Termin entschieden“, sagt Haase. Der Termin liegt rund einen Monat nach dem Ferienende. Damit sollte genügend Zeit bleiben, dass sich die Teams vorbereiten können. Wenigstens zwei Trainingseinheiten mit Unterstützung des Kanuvereins stehen jeder Mannschaft zu, die sich für das Rennen anmeldet.

Vier Wochen – das ist auch die übliche Trainingszeit vor dem Mai- und Hafenfest. Für die Frauen und Männer vom Kanuverein Neuruppin ist das immer enormer Stress – aber auch großer Spaß.

Famlienfest am Bollwerk bei freiem Eintritt

Rund um das Rennen ist am 4. September am Neuruppiner Bollwerk ein Familienfest mit Ständen und Imbissbuden geplant. Etwa ein Dutzend Anbieter werden es wohl werden, schätzt Andrea Voigt – auch das etwas weniger als beim Mai- und Hafenfest mit seinen rund 60 Ständen. Dafür müssen Besucher am 4. September aber auch keinen Eintritt zahlen.

Das Fest Anfang September ist ein Test. „Wir wissen überhaupt nicht, ob das funktioniert“, räumt die Frau vom Stadtmarketing ein: „Wir haben keinerlei Erfahrung mit diesem Termin.“

Auch Christian Haase ist vorsichtig. Der Verein hoffe natürlich, das sich aus der Region viele Mannschaften für das Drachenbootrennen anmelden. Sollten kurz vor dem Start aber doch noch etliche fehlen, dann könnten sich kurzfristig auch noch Teams von weiter her anmelden, sagt er.

Im nächsten Jahr am liebsten wieder im Mai

Im nächsten Jahr soll das Rennen wieder wie gewohnt Anfang Mai starten. „Wenn’s Corona zulässt auf jeden Fall“, sagt Andrea Voigt.

Trotzdem soll es auch dann einige kleine Änderungen geben. Einige davon wollen jetzt schon einmal getestet werden. Zu sehr ins Detail wollen die Organisatoren nicht gehen. Fest steht aber, dass die Macher vom Kanuverein bei den Rennen Anfang September testen wollen, wie weit es auch ohne aufwändige Zeitmessung geht.

In der Vergangenheit gab es Fälle, bei denen Hundertstel- oder sogar Tausendstelsekunden entschieden haben, welches Boot einen Lauf gewinnt. Ganz so genau wollen es die Kampfrichter diesmal nicht nehmen, zumindest nicht in den Vorläufen. Das Fest soll vor allem eines vermitteln: „Wir sind wieder da“, sagt Andrea Voigt.

Wer sich für das Drachenbootrennen abmelden will, findet alle Unterlagen unter www.kanuverein-neuruppin.de im Internet. Nachfragen sind unter drachenbootrennen@kanuverein-neuruppin.de möglich.

Von Reyk Grunow