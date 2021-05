Der Neuruppiner Bauspielplatz in der Hermann-Matern-Straße 68½ hatte am Sonnabend zum Spielfest eingeladen – und jede Menge Kinder kamen. Manche waren zum ersten Mal auf dem Bauspielplatz. Abwechslung in der Pandemie: endlich mal wieder viele andere Kinder treffen und herumtoben.