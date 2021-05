Neuruppin

Das Interesse am Bürgerhaushalt hat in Neuruppin in den vergangenen beiden Jahren wieder abgenommen. Bis Ende April konnten alle Neuruppiner Ideen für Projekte einrichten, die 2022 mit Geld aus dem Bürgerhaushalt umgesetzt werden sollen. 38 Vorschläge sind im Rathaus eingegangen, bestätigt Stadtsprecherin Michaela Ott jetzt auf Nachfrage. Das sind zwölf Anträge weniger als im Jahr 2019.

Welche Vorschläge genau in diesem Jahr eingereicht wurden, will die Stadtverwaltung noch nicht verraten. In den nächsten Tagen werden alle Ideen erst einmal auf Machbarkeit geprüft und darauf, ob sie sich an die Kriterien für den Bürgerhaushalt halten.

Alle zugelassenen Vorschläge sollen im Juli auf der Internetseite der Stadt unter www.neuruppin.de veröffentlicht werden, sagt Michaela Ott. Welche dieser Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden, entscheiden nach den Sommerferien die Bürger. Vom 9. August bis 8. September können alle Neuruppiner auch im Rathaus an einer Abstimmung über die Vorhaben beteiligen.

Rund 119.000 Euro stehen für den Bürgerhaushalt im kommenden Jahr zur Verfügung. Es können so so viele Projekte beschlossen werden, bis dieses Geld aufgebracht ist. Kein Vorhaben darf dabei allein mehr als 50.000 Euro kosten.

Erst zwölf Vorschläge für den Bürgerhaushalt, dann 50, jetzt 38

Neuruppin hatte 2018 erstmals einen Bürgerhaushalt beschlossen. Im ersten Jahr war das Interesse der Neuruppiner allerdings noch sehr gering. Nur zwölf Projekte hatten es damals in die Abstimmung geschafft. Neuruppins damaliger Bürgermeister Jens-Peter Golde hatte kein Hehl daraus gemacht, dass er von der Resonanz der Bürger enttäuscht war.

Im zweiten Jahr des Bürgerhaushaltes gab es dann 2019 schon deutlich mehr Vorschläge: 50 waren es insgesamt.

2020 hat Neuruppin seinen Bürgerhaushalt wegen der Corona-Pandemie dann kurzfristig ausgesetzt. Die Stadt hat kurzfristig entschieden, das dafür eingeplante Geld als Nothilfe für Unternehmen bereitzustellen, die in der Krise sonst nicht weiter wissen. In diesem Jahr sollte die Bürgerhaushaltsidee aber auf jeden Fall weitergeführt werden.

Die meisten Bürgerprojekte, die in den ersten beiden Jahren eingereicht und beschlossen wurden, sind inzwischen umgesetzt. An der Regattastraße in Neuruppin wurden Freiluftsportgeräte aufgebaut, es gibt jetzt Spender für Hundekotbeutel an mehreren Orten in der Stadt und am Radweg nach Nietwerder Sitzbänke zum Ausruhen. Auch der Schwimmerbereich an der Badestelle an der Kastanienwiese konnte nach anfänglichen Problemen eingerichtet werden.

Einzelne Vorhaben gestalten sich aber überraschend schwierig. So hatten die Bürger 2019 entscheiden, dass die Stadt ein eingezäuntes Gebiet anlegen soll, auf dem Hundebesitzer ihre Vierbeiner frei laufen lassen können. In der Stadt ist das ja verboten.

Für dieses Hundeauslaufgebiet ist aber eine Baugenehmigung nötig. In einem ersten Ablauf wurde die aber nicht erteilt, heißt es aus dem Rathaus. Jetzt sucht die Stadtverwaltung nach einer neuen Fläche, auf der so ein Gebiet mehr Aussicht auf Erfolg haben könnte. Noch ist die aber nicht gefunden.

Von Reyk Grunow