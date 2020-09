Neuruppin

Auch wenn sich in den vergangenen Wochen in Sachen Großveranstaltungen eine Hiobsbotschaft an die andere reihte – zum Martinimarkt in Neuruppin in diesem Jahr ist noch immer nicht das letzte Wort gesprochen. Die städtische Marketingfirma Inkom kann sich zu einer Absage bisher nicht durchringen. Die Kirmes ist weiter für Angang November geplant. Zu schwerwiegend könnten die Folgen sein.

„Die letzte Entscheidung ist dazu noch nicht getroffen“, versucht Inkom-Geschäftsführer Axel Leben, weiter Optimismus zu verbreiten. Zwar hatte die Landesregierung in Potsdam am Mittwoch vor der versammelten Presse verkündet, dass Großveranstaltungen weiterhin verboten bleiben. Doch mehr als diese Ankündigung gibt es noch nicht. Entscheidend wird sein, was in der neuen Verordnung steht, die das Gesundheitsministerium voraussichtlich am Freitag erlassen wird.

Und so lange keine Verordnung auf dem Tisch liegt, die definitiv sagt, dass ein Fest wie der Martinimarkt mit mehr als 350 Jahren Tradition nicht stattfinden kann, gibt es auch keine Absage. Denn die könnte nicht nur Folgen für 2020 haben, sondern möglicherweise für lange Zeit in der Zukunft.

Der Martinimarkt lebt von seinen Attraktionen. Doch von diesen Fahrgeschäften gibt es nicht viele –und sie sind zudem besonders teuer. Quelle: Peter Geisler/Archiv

Viele Schaustellerbetriebe stehen inzwischen kurz vor dem Ende ihrer Existenz. Zwar können die Mitarbeiter wie jeder andere auch staatliche Hilfe zum Überleben beantragen. Doch die greift meist nicht für die Finanzierung der oft sehr teuren Fahrgeschäfte.

Lothar Welte als inoffizieller Sprecher der Schausteller des Neuruppiner Martinimarktes hatte deshalb schon vor Monaten Alarm geschlagen. Welte ist seit diesem Jahr auch Vorsitzender des Schaustellerverbandes in Mecklenburg-Vorpommern und kennt die prekäre Situation vieler seiner Kollegen aus erster Hand.

„Viele Kollegen haben im vergangenen Dezember zum letzten Mal eigenes Geld verdient“, sagt er. Wegen der Corona-Regeln mussten bis auf wenige Ausnahmen alle größeren Rummelveranstaltungen ausfallen. Die Leasingraten für die Karussells und andere Geräte laufen aber weiter.

Axel Leben ist Geschäftsführer der städtischen Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom in Neuruppin, die auch den Martinimarkt organisiert. Quelle: Reyk Grunow

Eine Folge könnte sein, dass Schausteller Insolvenz anmelden müssen. Ohne Schausteller kann es einen Rummel wie den Martinimarkt aber nicht geben, da sind sich alle Organisatoren einig. „Natürlich kann ich mich auf den Schulplatz stellen. Aber das will niemands sehen“, sagt Leben mit einem bitteren Lachen.

Es werden viele Schausteller gebraucht – und vor allem solche, die besonders beeindruckende Geschäfte im Angebot haben. Diese Highlights sind es, die vor allem Besucher anziehen und damit auch den anderen Betrieben den Umsatz sichern.

Wenn es solche Attraktionen bald nicht mehr gibt oder nur noch sehr wenige von ihnen, könnte sich das gesamte Konzept des so beliebten Martinimarktes in Neuruppin erst einmal erledigt haben.

In Mecklenburg-Vorpommern sind Jahrmärkte grundsätzlich möglich

Axel Leben hofft noch, dass es für den Jahrmarkt in Neuruppin eine Ausnahme geben könnte. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte vor wenigen Tagen erklärt, Weihnachtsmärkte könnte er sich trotz der Corona-Vorschriften vorstellen, Faschingsfeiern eher nicht.

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat angekündigt, dass dort ab 1. Oktober wieder Jahr- und Weihnachtsmärkte nach Absprache mit dem jeweiligen Gesundheitsamt stattfinden dürfen. Leben setzt darauf, dass das auch in Brandenburg möglich wird. Genaues steht aber frühestens am Freitag fest.

