Etwa 23.000 Euro hat die Fontanestadt in eine moderne Ampelanlage an der Kreuzung Fehrbelliner, Ecke Trenckmannstraße investiert. Nun zeigen dort LED an, ob gerade Rot, Gelb oder Grün ist. Die neue Technik braucht weniger Strom und soll länger halten als die bisherige. Diese war wohl sehr störanfällig.