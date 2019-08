Neuruppin

Mario Zetzsches Bilanz für das Fontanejahr fällt eindeutig positiv aus. Hunderttausende Euro und jede Menge Ideen stecken in den Feiern zum 200. Geburtstag Theodor Fontanes in diesem Jahr. Von den neun Monaten Programm ist die Hälfte inzwischen herum. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Mario Zetzsche.

Bei einer Bilanzpressekonferenz in Berlin hat er am Mittwoch erste Zahlen aus der Fontanestadt auf den Tisch gelegt. Die klingen wenn schon nicht sensationell, dann wenigstens sehr solide.

Dass Fontane kein leichtes Thema ist, war immer klar. Trotzdem lockt er offenbar viele Menschen. „Wir haben in diesem Jahr schon jetzt so viele Teilnehmer an Stadtführungen wie 2018 im gesamten Jahr“, sagt der Neuruppiner Fontanejahr-Cheforganisator.

Museum erwartet 30.000 Besucher

Nach offizieller Zählung haben sich bisher rund 6000 Neugierige durch Fontanes Geburtsstadt führen lassen. Im gesamten Jahr 2018 gab es etwa 5800 Teilnehmer, rechnet Mario Zetzsche vor.

Die zentrale Leitausstellung im Neuruppiner Museum hat bisher 17.000 Besucher angelockt. Die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte (BKG) als deren Träger rechnet bis zum Ende des Jahres mit 30.000 Besuchern.

Im Vergleich zu anderen große Landesausstellungen klingt das nicht viel. „Aber wir haben auch die Herausforderung, dass wir nicht einen zentralen Veranstaltungsort haben, sondern viele verteilt über eine große Fläche“, sagt Zetzsche.

Jugendprojekte sind sehr beliebt

Nach wie vor offen ist, was bleibt. Mit Fontanes Geburtstag Ende Dezember geht auch das Fontanefestjahr zu Ende. Was wird dann aus dem, was 2019 mit großem Aufwand aufgebaut wurde?

Einige Dinge hofft Zetzsche retten zu können. Die Geo-Cashing-Schatzsuche auf Fontanes Spuren zum Beispiel. Oder den „Escape-Room“, eine Art Labyrinth im Vorderhaus des Stadtgartens, aus dem man sich nur befreien kann, wenn man Fontane-Rätsel löst.

Der Escape-Room ist Teil das Jugendprojektes „Dem Wort auf der Spur“. Das richtet sich an Schulklassen im Land Brandenburg. Bis zum Beginn der Ferien hatten schon 1700 Mädchen und Jungs aus zwölf Landkreisen und drei kreisfreien Städten daran teilgenommen. Bis Ende des Jahres werden es 5000 sein; alle Termine sind ausgebucht.

Was wird aus der Fontane-Ausstellung?

Zetzsche will in den nächsten Wochen eine Analyse in Auftrag geben, was sich noch aus dem Fontanejahr bewahren ließe. Was aus der Leitausstellung im Museum wird, ist offen. Das Geld dafür kam vor allem von der Kulturstiftung des Bundes und ging an die BKG und nicht an Neuruppin. Ob die Kulturstiftung einer Nachnutzung zustimmt, stehe noch nicht fest sagt Kulturmanager Zetzsche.

Jetzt steht erst einmal das nächste Großereignis das Festjahres an, das Open-Air-Theater „Effi in der Unterwelt“ vom 23. bis 25. August auf dem Schulplatz.

Von Reyk Grunow