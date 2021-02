Die Kreisstadt Neuruppin ist jetzt eine von acht Modellstädten in Brandenburg, die als „Stadt der Zukunft“ Fördermittel für Projekte mit Vorbildcharakter bekommen können. So will Neuruppin den öffentlichen Raum anders aufteilen – weniger Platz für Autos, mehr für Busse und Radler und die Bürger mehr mitbestimmen lassen.