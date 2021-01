Neuruppin

Der Winterdienst in Neuruppin ist offensichtlich gut aufgestellt. Bislang hat es nach Aussage von Christian Wacker, dem Chef des Neuruppiner Stadtservices, in dieser Saison zwei Einsätze gegeben: Am Morgen des 30. Dezember, als es auf den Straßen gefährlich glatt war, und am 4. Januar, als es in Neuruppin und Umgebung den ersten kräftigen Schneefall im neuen Jahr gegeben hat.

„Am Montag waren wir seit 3.30 Uhr in der Früh mit unseren Räum- und Streufahrzeugen unterwegs“, sagt Wacker. Wenn es nachts zu Schneefall kommt, sei es wichtig, so früh wie möglich mit dem Winterdienst zu starten.

Straße frei: 18 Mitarbeiter des Neuruppiner Stadtservices gehen dem Schnee an den Kragen. Quelle: Henry Mundt

Bisher keine Glätteunfälle gemeldet

„Wir fangen ganz früh an, damit die Gefahr durch Schnee und Glätte für die Verkehrsteilnehmer am Morgen gering ist.“ Die Taktik zahlt sich aus: Für die Morgenstunden des 4. Januar sind der Polizei im Ruppiner Land keine Unfälle bekannt, die auf Glätte oder Schnee zurückzuführen wären.

18 Mitarbeiter werden vom Neuruppiner Stadtservice für den Winterdienst eingesetzt. Sie verteilen sich auf 15 Fahrzeuge. Zur Flotte gehören Lkw, Traktoren und wendige Multicars – ausgestattet mit Bürsten oder Schiebeschilden.

Ausreichend Streugut vorhanden

„Für die aktuelle Wetterlage haben wir ausreichend Streumaterial eingelagert“, sagt Christian Wacker. Sollten die Vorräte aufgrund eines unvorhergesehenen Wintereinbruchs mit starkem Schneefall knapp werden, könnte Streugut schnell nachgeordert werden.

Denn Massen an Salz und Granulat habe man nicht eingelagert. Der Grund: Der vergangene Winter war mild, sodass üppige Vorräte nicht nötig waren.

„Wir verfolgen täglich die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes für Neuruppin und den Landkreis Ostprignitz-Ruppin“, sagt Wacker. Mit dem Trend für die nächsten Tage, an denen es immer wieder zu Schneefall kommen kann, könne man problemlos umgehen.

Der Winterdienst ist noch bis Ende März gefragt. Quelle: Peter Geisler

Winterdienst noch bis Ende März in Bereitschaft

Der kommunale Neuruppiner Stadtservice sorgt in der kalten Jahreszeit vom 1. November bis 31. März mit ihrem Winterdienst für die Sicherheit auf vielen öffentlichen Straßen, Gehsteigen und Plätzen. Dafür zahlen die Bürger.

Hinzu kommen mehrere private Unternehmen, die im Auftrag von Privat- und Firmenkunden vor Eigenheimen, Wohnhäusern, Pflegeheimen, Parkplätzen und Garagen Schnee schippen und Granulat streuen.

Von Jérôme Lombard