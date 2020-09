Neuruppin

Die Entscheidung war eindeutig: Bei nur zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung hat der Neuruppiner Haupt- und Finanzausschuss am Montagabend beschlossen, dass die Reinigung von Kitas, Schulen und Rathaus in den nächsten vier Jahren weiterhin Fremdfirmen übernehmen werden. 3,88 Millionen sind dafür vorgesehen, damit es in den Räumen der insgesamt 37 Objekte möglichst stets ordentlich und sauber aussieht.

SPD-Fraktionschef Nico Ruhle war über die Entscheidung nicht glücklich. Der Neuruppiner Bürgermeisterkandidat glaubt, dass die Reinigung der Räume durch eigene Mitarbeiter der Stadt Vorteile hat, die sich auf Dauer auszahlen werden. „Man hat dann feste Ansprechpartner und kann sofort Missstände abstellen, ohne erst lange nach den richtigen Reinigungskräften suchen zu müssen“, so Ruhle.

Golde : Minderleistungen werden auch minder bezahlt

Das sei auch heute schon kein Problem, entgegnete Baudezernent Arne Krohn – und verwies auf ein Beispiel vom Montag. Da habe das Rathaus um 9.25 Uhr einen Anruf erhalten, dass ein Kunstraum nicht vernünftig gereinigt wurde. „In der Regel wird so ein Manko innerhalb von 24 Stunden abgestellt“, sagte Krohn. Und wenn nicht?, wollte Sven Deter ( CDU) wissen. Gibt es Konsequenzen? Wenn nicht nachgebessert werde, werde das sogenannte Leistungsentgelt gekürzt, versicherte Krohn. „Minderleistungen werden auch minder bezahlt“, betonte Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin).

Offen blieb allerdings, wie oft das Rathaus die ursprünglich vereinbarten Beträge wegen Mängeln ­gekürzt hat und welche Summe ­dadurch eingespart wurde. Dabei hatte Sven Deter zuvor betont, dass die Reinigungsqualität in den ­Schulen in der Vergangenheit keinesfalls stets zufriedenstellend gewesen sei.

Mehrkosten von 2,36 Millionen Euro

Klar ist aber, dass die Stadt weder das Personal noch das Know how und die Lagerräume für die Reinigungsutensilien hat, um künftig selbst die Kitas, Schulen und das Rathaus zu säubern – ganz abgesehen vom Geld. Denn laut einer Untersuchung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) sind die Gesamtkosten bei einer sogenannten Eigenreinigung um 61 Prozent höher als bei einer Fremdreinigung. Für Neuruppin würde das heißen, dass nicht 3,88 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt werden müssten, sondern 6,24 Millionen Euro.

Bei dieser Summe sei es nicht notwendig, darüber nachzudenken, die Räume in den 37 Objekten mit eigenen Läuten reinigen zu lassen, so Krohn. Zudem verwies der Dezernent darauf, dass das Rathaus bei der Ausschreibung darauf achte, dass die geltenden Mindestlöhne sowie die Arbeitsschutzgesetze für die Mitarbeiter eingehalten werden.

Der Anteil der Reinigungskosten bei Schulen und Verwaltungsgebäuden in Neuruppin beträgt laut Rathaus etwa 30 Prozent der Gesamtbetriebskosten und bei Kitas sogar 45 Prozent.

