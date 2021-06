Neuruppin lehnt nächtliches Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen ab

Neuruppin

Mit großer Mehrheit haben am Montagabend Neuruppins Stadtverordnete ein Alkoholverbot auf öffentlichen Straßen und Plätzen von 22 bis 6 Uhr in der Fontanestadt abgelehnt. Die Fraktion BVB-Freie Wähler hatte den Antrag eingebracht, nach dem es an zwei aufeinanderfolgenden Wochenende zu Problemen am Neuruppiner Bollwerk gekommen war. Anwohner hatten sich nicht allein um Müll und zerbrochene Flaschen beschwert, sondern auch über bis nach Mitternacht laut feiernde Menschen.

Die Verärgerung unter den Neuruppinern sei sehr groß, sagte Helmut Kolar (Kreisbauernverband). Jedoch seien die Verursacher in den meisten Fällen „unsere Kinder, unsere Enkelkinder sowie unsere Altersgefährten“, die ein gewisses Defizit beim Einhalten von Ordnung und Sicherheit aufwiesen, so Kolar. Der Abgeordnete sprach sich aber gegen Verbote aus. Stattdessen sollte die geplante Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei ausgebaut werden.

Jahnbad für Kinder und Jugendliche in den Ferien kostenlos

Es sollte für die Feiernden alternative Angebote geben statt einer Verbotspolitik, stimmte Maximilian Kowohl (Bündnisgrüne) zu und verwies darauf, dass Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren das Jahnbad am Ruppiner See in diesen Sommerferien kostenlos nutzen können.

Da das Jahnbad aber nur bis 18 Uhr geöffnet habe, werde das Problem kaum gelöst, sagte André Ballast (Pro Ruppin). Denn viele Feiernde treffen sich erst deutlich später. Ballast regte deshalb zusätzliche Sozialarbeiter und Streetworker an.

Bürgermeister suchte das direkte Gespräch

Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle (SPD) war bereits am Freitag einen anderen Weg gegangen. Ruhle hatte sich mit Polizei und dem Ordnungsamt abgesprochen und war am Freitagabend direkt auf einige der Feiernde am Bollwerk zugegangen und hat das Gespräch mit ihnen gesucht. Die Folge: Es sei verhältnismäßig ruhig geblieben. „So wollen wir weiter machen“, sagte Ruhle.

Zugleich betonte der Bürgermeister, dass das Bollwerk kein Kriminalitätsschwerpunkt wie etwa der Bahnhof in Cottbus sei. Zudem hätten auch Potsdam und Berlin derzeit Probleme mit laut Feiernden, die ihren Müll nicht wegräumen. „Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.“

Ein Alkoholverbot ist nur an Brennpunkten möglich

Am Neuruppiner Bollwerk gibt es laut Ruhle genügend Mülleimer, wenn auch vielleicht nicht immer an der richtigen Stelle. Das will die Verwaltung jetzt noch einmal prüfen. Ein Alkoholverbot könne nur an ausgewiesenen Schwerpunkten ausgesprochen werden, sonst würde es von den Gerichten sofort wieder kassiert, betonte Ordnungsdezernent Thomas Fengler.

Auch deshalb will Neuruppin nun auf verstärkte gemeinsame Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt setzen, auch wenn das sicherlich nicht dauerhaft möglich sei, so Bürgermeister Ruhle. Am Freitagabend war die Bereitschaftspolizei mit zum Bollwerk gekommen. Ein Alkoholverbot auf ausgewählten öffentlichen Plätzen in der Fontanestadt hält der Bürgermeister derzeit nicht für notwendig – auch weil schon die Neuruppiner Stadtordnung den Konsum von Alkohol in einer für Dritte beeinträchtigenden Art untersagt. „Wir müssen die Stadtordnung nur anwenden“, so Ruhle.

Nur zwei Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen

Für das von BVB-Freie Wähler geforderte nächtliche Alkoholverbot auf öffentlichen Straßen und Plätzen in Neuruppin gab es nur zwei Ja-Stimmen. Zwei Abgeordnete enthielten sich, 18 stimmten dagegen.

Bürgermeister Ruhle sprach von einer Momentaufnahme und davon, dass das Rathaus jedes Wochenende genau auf die Aktivitäten am Bollwerk schauen wolle. Würde es dort erneut vermehrt zu Müllproblemen sowie Diebstählen und Körperverletzungen kommen, müsste das Thema Alkoholverbot nochmal neu diskutiert werden.

Von Andreas Vogel