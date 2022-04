Den sofortigen Abzug der russischen Soldaten aus der Ukraine hat Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) beim Ostermarsch in Neuruppin gefordert. An der Demonstration und anschließendem Familienfest beteiligten sich mehr als 400 Menschen.

Mehr als 400 Menschen beteiligten sich am Ostersonntag am Ostermarsch in Neuruppin. Die Demonstranten zogen vom Bahnhof West zum Kirchplatz. Quelle: Henry Mundt