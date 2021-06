Am Freitag geht im Neuruppiner Seetorviertel, dem Filetgrundstück der Stadt, eine neue Pension an den Start. Sie eröffnet in der einstigen Direktorenvilla der städtischen Gasanstalt. Im selben Haus gibt es jetzt auch eine Bar. Nebenan entstehen bis 2024 eine Wohnanlage für Senioren und ein Wohnheim für Studenten.