Neuruppin

Die Kreisverwaltung in Neuruppin plant am Oberstufenzentrum eine zweite Aktion, bei der Schüler gegen das Coronavirus geimpft werden, und zwar am Dienstag, 31. August von 14 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz hinter den Häusern B und C.

Allerdings wollte der Landkreis zuvor mit dem Oberstufenzentrum in Neuruppin klären, wie viele Schüler sich bereits vor den Sommerferien impfen lassen haben und wie viele sich noch impfen lassen wollen, sagte Anke Somschor, Chefin des Amtes für Bildung und Liegenschaftsverwaltung, beim Bildungsausschuss. „Wir erreichen jeden, der er es möchte“, so Somschor.

Leichter Anstieg nach den Sommerferien

Nach den Sommerferien war im Kyritzer Impfzentrum ein Anstieg der Impfwilligen um etwa zehn Prozent festgestellt worden, hieß es auf Nachfrage aus der Kreisverwaltung. Demnach gab es im Wochenschnitt in Kyritz etwa 570 Impfungen im Impfzentrum. Das seien deutlich weniger als im Frühjahr, teilte Alexander von Uleniecki mit.

Das derzeit relativ niedrige Niveau führt der Landkreis auch auf die vielen Angebote des Impfbusses und in den Arztpraxen zurück.

Genaue Zahlen zur Impfquote in OPR fehlen weiterhin

Weiterhin unklar ist, wie viele Menschen in Ostprignitz-Ruppin sich bisher gegen das Coronavirus haben impfen lassen. Weder die Kreisverwaltung noch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) können das sagen. Sie verweisen dabei auf die unterschiedlichen Möglichkeiten, sich impfen zu lassen (beim Hausarzt, im Impfbus, im Krankenhaus, beim Betriebsarzt).

Laut dem Berliner Robert-Koch-Institut hatten bis Donnerstag, 26. August, in Brandenburg 1,48 Millionen Menschen eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten, 1,38 Millionen Menschen waren vollständig geimpft.

Von Andreas Vogel