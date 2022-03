Neuruppin: neue Technik verkürzt Bestrahlungszeit von Tumorpatienten

Neuruppin

Dank eines koordinatenbasierten Computernavigationssystems können in der Strahlenklinik des Neuruppiner Krankenhauses seit Jahresbeginn mit dem Linearbeschleuniger Metastasen bei Patienten so punktgenau und zügig bestrahlt werden, dass das gesunde Gewebe nur wenig durch die Strahlung belastet wird. „Der Trick dabei ist, dass der Tumor von mehreren Seiten gezielt bestrahlt wird“, sagt Chefarzt André Buchali.

Möglich ist das durch einen sogenannten 6D-Tisch vor dem Linearbeschleuniger. „Der Tisch kann alle Formen von Dreh- und Kippbewegungen nachvollziehen und korrigieren“, so Buchali.

Neuruppin: Die Behandlungszeit verkürzt sich auf etwa die Hälfte

Die bisher eingesetzten Bestrahlungstische konnten demnach Verschiebungen lediglich in Länge und Höhe sowie seitwärts automatisch korrigieren – bei Verdrehungen mussten die Patienten indes manuell umgelagert werden, was sehr zeitaufwändig war. Tumor-Patienten lagen zur Bestrahlung deshalb bisher im Schnitt eine Stunde auf dem Behandlungstisch.

Chefarzt André Buchali und medizin-technische Radiologieassistentin mit Patientin am Linearbeschleuniger. Quelle: Andreas Vogel

Dank des neuen 6D-Tisches, für den die Ruppiner Kliniken etwa 110.000 Euro bezahlt haben, sind es nur noch etwa 30 Minuten je Behandlung mit dem Linearbeschleuniger. Dieser war vor knapp zwei Jahren angeschafft worden und hatte mehr als zwei Millionen Euro gekostet.

Seniorin aus Falkensee in der Neuruppiner Strahlenklinik

Renate Zimmermann aus Falkensee gehört zu den ersten Patientinnen in Neuruppin, die von der Bestrahlung mit Hilfe der neuen Technik profitiert. Die 71-Jährige hat vor gut zwei Wochen beim Frühsport festgestellt, dass mit ihr etwas nicht in Ordnung ist. Bei der Untersuchung wurde ein Tumor in ihrem Kopf entdeckt – die Metastasen werden nun fünfmal in der Neuruppiner Strahlenklinik gezielt bestrahlt.

Dabei liegt Renate Zimmermann ganz ruhig auf dem 6D-Tisch. Sie hat eine Bestrahlungsmaske auf dem Gesicht, die extra für sie angefertigt wurde. Das ist bei jedem Patienten, der in Neuruppin bestrahlt wird, der Fall.

Für Patienten, die im Kopf bestrahlt werden, wird eine Bestrahlungsmaske angefertigt. Quelle: Andreas Kunow, Ruppiner Kliniken

Denn die Maske sorgt dafür, dass sich der Patient während der Bestrahlung nicht bewegt und die Strahlungsdosis so konzentriert die bösartigen Tumorzellen treffen und zerstören kann – ohne die sonst notwendige Operation. Wenn alles klappt, wie sich das André Buchali und sein Team vorgestellt haben, kann Renate Zimmermann am Freitag wieder nach Hause entlassen werden.

Bis zu 120 Patienten pro Tag in der Neuruppiner Strahlenklinik

Pro Tag werden in der Neuruppiner Strahlenklinik laut Chefarzt Buchali bis zu 120 Patienten behandelt. Längst nicht alle von ihnen leiden an einer Tumorerkrankung im Gehirn, der Lunge, der Leber, der Nebennieren oder der Bauchspeicheldrüse. Vielmehr werden auch Patienten bestrahlt, die sich in einer speziellen Schmerztherapie befinden, weil sich beispielsweise Metastasen in ihren Knochen gebildet haben.

André Buachali ist Chefarzt der Strahlenklinik des Neuruppiner Krankenhauses Quelle: Andreas Vogel

Dank des neuen 6D-Tisches verkürzt sich nicht allein die Vorbereitungszeit für die einzelnen Bestrahlungen in Neuruppin. Vielmehr erhöhe sich damit zugleich die Sicherheit und die Qualität der Behandlung, so Buchali.

Die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie ist seit 2001 am Neuruppiner Krankenhaus etabliert. Zudem gibt es seit 2009 eine Praxis für Strahlentherapie der Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste in Neuruppin sowie eine Zweigstelle der Strahlenklinik in Brandenburg an der Havel.

Die Ruppiner Kliniken unterhalten Kooperationen mit den Oberhavel- und den Havelland-Kliniken, den KMG-Kliniken und dem Kreiskrankenhaus Prignitz.

Von Andreas Vogel