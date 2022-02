Neuruppin

Mit einem neuen elektronischen Buchungssystem für Termine im Bürgerbüro des Neuruppiner Rathauses versucht die Stadtverwaltung, die langen Wartezeiten wieder abzubauen.

Das neue System erlaubt es, dass jeder im Internet von zu Hause aus einen Termin im Bürgerbüro buchen kann. Das System dahinter bietet automatisch verschiedene Tage und Zeiten zur Auswahl an – speziell abgestimmt auf das jeweilige Anliegen. Dabei errechnet das Buchungssystem automatisch, wie lange es voraussichtlich dauern wird, das jeweilige Anliegen im Bürgerbüro zu besprechen, und sucht nach dem nächsten freien Zeitfenster, das dafür groß genug ist.

So ein Online-Terminsystem hatten die Stadtverordneten im vergangenen Jahr mehrfachgefordert, nachdem die Wartezeit für ein Anliegen im Bürgerbüro so sehr gewachsen war, dass es die Abgeordneten nicht mehr für akzeptabel hielten. Im Sommer hatten sich vor dem Rathaus zeitweise lange Warteschlangen gebildet.

Neuruppins Stadtverordnete fordern kürzere Wartezeiten im Rathaus

Die Neuruppiner Stadtverwaltung hatte sich immer dagegen verwahrt, dass die Stadtverordneten sich in die Arbeit des Bürgerbüros einmischen.

Neuruppins Vizebürgermeisterin Daniela Kuzu hatte versichert, die Verwaltung arbeite ohnehin daran, ein Online-System einzuführen.

Seit 1. Februar ist es aktiv und kann von jedem über die Internetseite www.neuruppin.de/termin-buchen aufgerufen werden.

Im Sommer hatte die Stadtverwaltung den Zwang zu einem Vorabtermin kurzzeitig aufgehoben. daraufhin bildeten sich lange Schlagen vor dem Rathaus. Quelle: Henry Mundt/Archiv

„Wir hatten ein paar Probleme mit dem Anbieter“, räumt die Hauptamtsleiterin Jutta Mießner ein. Die Nachfrage nach Online-Terminsystemen ist gerade so groß, dass die Einführung in Neuruppin etwas schwieriger war als gedacht. Inzwischen läuft das Programm zuverlässig.

„Das System erkennt automatisch, wenn sich Termine überschneiden würden. Das kann überhaupt nicht mehr passieren“, sagt Cornelia Diehr vom Bürgerbüro.

Weil das Terminbuchungssystem nach dem passenden Zeitfenster für ein Anliegen sucht, müssen Bürger je nach Anfrage unterschiedlich lange warten, erklärt Jutta Mießner. Wer vielleicht nur eine Meldebescheinigung braucht, die in fünf Minuten erledigt ist, könnte schneller drankommen als jemand, der einen neuen Führerschein beantragen will.

Vorerst gibt es über das Portal nur Termine fürs Neuruppiner Bürgerbüro

So verschieden die Anliegen sind, die im Bürgerbüro bearbeitet werden, so komplex ist auch das Terminsystem. Es ist ratsam, alle Hinweise gründlich zu lesen.

Wer es im Internetbrowser aufruft, muss zuerst entscheiden, für welches Amt er im Rathaus einen Termin will, erklärt Alexandra Köch. Sie hat die Einführung des Systems maßgeblich betreut. Zurzeit gibt es nur eine Option: Termine sind lediglich im Bürgerbüro möglich. Theoretisch können sich andere Ämter anschließen. Bisher geht das aber noch nicht.

In einem zweiten Schritt müssen Nutzerinnen im Terminportal angeben, in welchem Bereich sie ein Anliegen haben: ob sie neue Ausweise beantragen wollen, ob es um ihr Auto geht, sie sich nach einem Umzug ummelden oder nur schnell einen fertigen Reisepass abholen wollen.

Ein QR-Code für die Anmeldung im Neuruppiner Rathaus

In einem dritten Schritt sollen Nutzer angeben, was genau sie im Bürgerbüro tun wollen.

Ist alles korrekt ausgefüllt und angeklickt, gibt das System gleich Hinweise, welche Unterlagen zum Termin mitzubringen sind, bevor schließlich mehrere Zeiten zur Auswahl angezeigt werden.

Wer sich für eine entscheidet, muss noch seine persönlichen Daten angeben und bekommt am Ende eine E-Mail samt QR-Code. Den müssen Nutzer schließlich ins Rathaus mitbringen.

Im Wartebereich des Bürgerbüros hängt ein Automat, an dem die QR-Codes zum jeweiligen Termin als Anmeldung eingescannt werden müssen. Wer das System nicht online nutzen will oder kann, kann auch direkt an diesem Automaten einen Termin vereinbaren oder alternativ per Telefon.

Noch müssen Bürger trotzdem wochenlang warten

Die Stadtverwaltung erhofft sich von dem System deutliche Erleichterungen für Bürger und Verwaltung. Wartezeit bleibt trotzdem.

Wer einen Ausweis beantragen will, bekommt derzeit den nächsten Termin in etwa sechs Wochen vorgeschlagen – in 31 Wochentagen. Noch geht das nicht schneller als im vergangenen Herbst.

In Notfällen ist ein Termin ausnahmsweise am Telefon oder per E-Mail auch schneller zu bekommen, sagt Jutta Mießner.

Daniela Kuzu rät, schon jetzt zu prüfen, ob der Reisepass oder Ausweis noch gültig ist – rechtzeitig vor dem Sommerurlaub.

Von Reyk Grunow