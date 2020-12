Neuruppin

Unternehmen in Neuruppin können auf weitere Corona-Hilfe von der Stadt hoffen. Die Inkom arbeitet an einem neuen Zuschussprogramm. Dafür stehen voraussichtlich etwa 73.000 Euro zur Verfügung.

Beim ersten Lockdown im Frühjahr hatten Bürgermeister Jens-Peter Golde und der damalige Stadtverordnetenvorsteher Gerd Klier entschieden, Geld aus dem Bürgerhaushalt als Nothilfe für besonders betroffene Firmen bereitzustellen. 100.000 Euro zur Verfügung. Hinzu kamen je rund 8000 Euro von der städtischen Wohnungsgesellschaft NWG und den Stadtwerken.

Anzeige

Die Inkom als Neuruppins Wirtschaftsfördergesellschaft hat davon rund 43.700 Euro als Liquiditätshilfe ausbezahlt. Letztlich blieben etwa 72.800 Euro übrig. Die könnten in einen neuen Liquiditätsfonds fließen.

Geld für Tochterfirmen, Spielplätze oder Bürgerhaushalt beantragt

Zuletzt gab es unterschiedliche Ideen, was mit dem Geld passieren sollte. Bürgermeister Jens-Peter Golde schlug vor, die Summe als Zuschuss an die Inkom und die Arbeitsfördergesellschaft EAN zu vergeben, an der die Stadt auch beteiligt ist. CDU und FDP wollten die rund 73.000 Euro für den Erhalt der Kinderspielplätze ausgeben. Die Fraktion Die Linke hatte ursprünglich beantragt, das Geld wieder in den Bürgerhaushalt zu stecken, wo es herstammte.

Im Hauptausschuss hat Ronny Kretschmer ( Die Linke) aber dafür plädiert, das Geld besser aufzuheben, bis klar ist, ob Unternehmern in der Stadt vielleicht weitere dringende Nothilfe brauchen.

Auch Axel Leben von der Inkom hat an die Abgeordneten im Ausschuss appelliert, die 73.000 Euro nicht zu schnell anderweitig zu verplanen. Er könnte sich vorstellen, dass es bei mehrere Unternehmen jetzt einen neuen Hilfebedarf gibt oder bald geben wird.

Firmen könnten im zweiten Hilfsfonds viel mehr Geld bekommen

Im Frühjahr könnten Firmen maximal 1000 Euro aus dem Hilfspaket der Stadt beantragen. „Das war damals auch genau richtig“, sagt leben. Jetzt, nach monatelangen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie befürchtet er aber einen deutlich höheren Bedarf – 10.000 bis 15.000 Euro pro Fall.

Noch gibt es keine Anträge. Noch ist allerdings auch gar nicht klar, wer unter welche Bedingungen wie einen Antrag stellen könnte. Axel Leben will bei Firmenchefs ergründen, welche Unterstützung sie sich wünschen würden. Daraus soll dann ein Zuschussprogamm entstehen. Bis zur Stadtverordnetenversammlung am Montag, 14. Dezember, könnten die Eckpunkte vorliegen.

Von Reyk Grunow