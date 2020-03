Neuruppin sagt alle Veranstaltungen ab

Neuruppin

Die Stadt Neuruppin sagt wegen der Corona-Verdachtsfälle in der Region sämtliche Veranstaltungen ab, die die Stadt selbst organisieren wollte oder die in städtischen Einrichtungen stattfinden sollten. Das gab Bürgermeister Jens-Peter Golde am Freitagmittag bekannt. Die Entscheidung gilt ab sofort und vorerst bis zum 19. April.

Betroffen ist laut Stadtverwaltung rund ein Dutzend Veranstaltungen. Das am Wochenende geplante Benefizkonzert des Stabsmusikkorps der Bundeswehr in der Pfarrkirche kann damit nicht stattfinden. Das wurde allerdings schon vorher verschoben, nachdem die Musiker von sich aus abgesagt hatten. Das Benefizkonzert soll bei nächste Gelegenheit nachgeholt werden. Die Veranstaltung mit Mark Benecke am Sonntag muss dagegen ganz ausfallen.

Im Stadtgarten und der Kulturkirche finden bis auf Weiteres keine Veranstaltungen statt. Auch die Stadtbibliothek bleibt bis 19. April geschlossen. Das Museum, das nach dem Umbau am 30. März wieder öffnen sollte, öffnet nun frühestens am 19. April.

Kein Training mehr in Neuruppins Turnhallen außerhalb des Unterricht

Betroffen sind von der Entscheidung des Bürgermeisters auch die städtischen Turnhallen und Sportanlagen. Sportvereine können dort ab sofort nicht mehr trainieren, sagt Sozialdezernent Thomas Fengler.

Auch im Haus der Begegnung an der Franz-Künstler-Straße finden vorerst keine Veranstaltungen mehr statt, dasselbe gilt für die Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen.

„Wir machen das alles präventiv“, sagt Neuruppins Vize-Bürgermeisterin Daniela Kuzu. Der Stadt geht es darum, eine weiter Ausbreitung von Corona-Viren so gut wie möglich zu verhindern. Bisher ist in Neuruppin kein Fall einer konkreten Infektion bekannt.

Sitzungen der Stadtverordneten finden weiter statt

„Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht das gesamte politische und gesellschaftliche Leben lahmlegen“, sagt Bürgermeister Golde. Die Sitzungen von Ausschüssen und der Stadtverordneten sollen deshalb weiter stattfinden. Auch wenn Golde hofft, dass die Bürger möglichst Abstand nehmen, daran teilzunehmen.

Für Dienstag, 17. März, hatte die Stadtverwaltung ein Bürgerforum zum Umbau des Geländes am Bahnhof Rheinsberger Tor geplant. Dieses Forum findet nicht statt.

Abgesagt ist auch das Mai- und Hafenfest, auch wenn das erst Anfang Mai stattfinden sollte. Dort werden über 10.000 Besucher erwartet. Damit fällt das Fest ohnehin unter die Verfügung des Landes, das Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern auf unbestimmte Zeit untersagt hat. Auch der Ostermarkt auf dem Schulplatz in Neuruppin wird in diesem Jahr nicht stattfinden.

Bürgerforum zum Bahnhof Rheinsberger Tor ist gestrichen

Ihm sei klar, dass die Absagen einen großen Einschnitt in das öffentliche Leben darstellen, sagt Golde. Trotzdem empfiehlt er allen privaten Veranstaltern, ähnlich zu handeln. Vorschreiben kann die Stadt das nur in ihren eigenen Räumen und Objekten.

Die Jugendkunstschule bleibt wie allen anderen Schulen in Neuruppin vorerst weiter geöffnet und setzt zumindest ihren üblichen Kursbetrieb fort. Weiter offen ist vorerst auch der Tierpark Kunsterspring.

Von Reyk Grunow