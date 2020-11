Neuruppin

Wenn das kein deutliches Zeichen ist: Einhellig hat Neuruppins Haupt- und Finanzausschuss am Montagabend dafür gestimmt, dass die Pläne für eine Wassertank- und Servicestelle am Ruppiner See verschoben und dafür im nächsten Jahr endlich die Planungen zum Sanieren der maroden Dorfstraße in Radensleben in Angriff genommen werden sollen. Dafür kämpft der Ortsbeirat seit Jahren.

Umfrage zur Lebensqualität vorgestellt

Vor der Abstimmung hatte der Radenslebener Frank Graf (60) den Abgeordneten die Auswertung einer aktuellen Umfrage zur Lebensqualität in dem Neuruppiner Ortsteil präsentiert. Demnach sehen die Radenslebener vier große Probleme: Neben den maroden Straßen im Dorf und dem schlechten Fußweg auch das Fehlen einer zentralen Abwasserleitung sowie einer Gehwegbeleuchtung.

„Das Ergebnis ist eindeutig“, sagte Graf, der in Neuruppin geboren, in Radensleben aufgewachsen und 1994 in das Haus seiner Eltern zurückgezogen ist. Der gelernte Maschinenbauer, der einige Jahre ein Entwicklungsbüro geleitet hat, hat mit mehreren Helfern nicht allein die Umfrage erarbeitet, von der gut die Hälfte der 146 verteilten Fragebögen ausgefüllt zurück kamen.

Mit der Kämmerei abgestimmt

Vielmehr wurden auch die Ortsvorsteher in den 13 Neuruppiner Ortsteilen danach gefragt, wie es bei ihnen mit der Straße, dem Fußweg, der Beleuchtung und dem Anschluss an ein Abwassernetz steht. Demnach wurde überall, Gühlen-Glienicke meldete sich nicht zurück, vieles erreicht – mit Ausnahme von Radensleben.

Das soll sich jetzt ändern. Das Bauamt hat sich bereits mit den Stadtwerken und der Kämmerei zusammengesetzt, sagte Baudezernent Arne Krohn. Dabei wurde festgestellt, dass Radensleben nicht nur Probleme mit maroden Straßen und fehlender Beleuchtung hat, sondern dass darüber hinaus offenbar die Leitungen für das Regenwasser dermaßen verrottet sind, dass unklar ist, wohin das Wasser eigentlich abfließt – wenn es denn abfließt und nicht Straße und Gehöfte flutet.

Vorerst kein Förderung für Wassertankstelle

„Wir müssen erst dieses Grundproblem klären“, so Krohn. Die Stadtwerke sollen dafür im nächsten Jahr die Planungen vorantreiben, damit die Arbeiten in Radensleben 2022 beginnen können. Finanziert werden sollen die Planungen durch das Geld, das eigentlich für die Wassertank- und Servicestelle am Ruppiner See vorgesehen war. „Wir gehen inzwischen davon aus, dass es eher unrealistisch ist, dass wir 2021 Fördermittel für eine Wassertank- und Servicestelle erhalten“, sagte Krohn.

Unklar blieb zwar, wie viel Geld nun für die Planungen in Radensleben zur Verfügung steht. Gleichwohl waren Ortsvorsteherin Anita Ludwig sowie Frank Graf am Montagabend erst einmal zufrieden. „Es ist ein kleiner Schritt, in den Haushaltsplan reingekommen zu sein“, sagte Graf.

1,6 Millionen Euro für die Straße in Radensleben

Wie wichtig das ist, zeigte sich wenig später, als Sebastian Svenßon von der Kämmerei einen Überblick über die Investitionsprojekte der Stadt von 2021 bis 2024 präsentierte. Die Straße von Radensleben ist da mit 1,6 Millionen Euro bereits eingetaktet – während es für mehrere andere Millionenvorhaben der Fontanestadt noch keinen Zeitplan gibt. Dazu gehört die Sanierung oder der Neubau der Kita Tabaluga, mit etwa drei Millionen Euro veranschlagt, die Sanierung des Neuruppiner Stadtgartens, die vermutlich gut 2,5 Millionen Euro kostet, sowie die Erneuerung der Rottstiehlbrücke. Diese wird nach bisherigen Stand mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt.

Das Votum des Haupt- und Finanzausschusses für Radensleben muss nun noch im Dezember von den Stadtverordneten bestätigt werden.

Von Andreas Vogel