Neuruppin

Lange hat der Streit um die Neuruppiner Fischbänkenstraße gedauert und er war heftig. Bis 2013 endlich die Stadtverordneten entschieden haben, die Kopfsteinpflasterstraße in der Neuruppiner Altstadt nicht mit einem Poller für den Durchgangsverkehr zu sperren. Jetzt, sechs Jahre später, könnte die ganze Debatte von vorn beginnen.

Dass jeden Tag Hunderte Autos durch die Fischbänkenstraße in Richtung Seetorviertel, zum Resort Mark Brandenburg und zum Bollwerk fahren, wollen Ronny Hein und seine Nachbarn nicht länger hinnehmen. Eigentlich ist die schmale Pflasterstraße in der Altstadt Teil eines verkehrsberuhigten Bereichs.

Autos fahren unmittelbar vor den Eingängen der Häuser vorbei

Autos dürften dort maximal mit Schritttempo fahren, die Fahrer müssen besondere Vorsicht walten lassen. Doch die Realität sieht ganz anders aus, beklagen die Anwohner seit Langem: Der Verkehr in der Straße nimmt immer mehr zu.

Autos rasen oft über das Pflaster oder fahren gleich auf den Schrittplatten für Fußgänger unmittelbar vor den Häusern, weil sie ihren Autos das Kopfsteinpflaster der Fahrbahn nicht zumuten wollen. „Wir können nicht mehr aus dem Haus treten, ohne Angst um unser Leben und das unserer Kinder und Frauen zu haben“, sagt Hein.

Anwohner erhoffen sich Hilfe aus Potsdam

Er und seine Nachbarn fordern deshalb, dass der versenkbare Poller am Ende der Fischbänkenstraße dauerhaft hochgefahren wird und so kein Durchgangsverkehr in Richtung See mehr möglich ist. Das wäre das Gegenteil von dem, was die Stadtverordneten zuletzt beschlossen hatten.

Um die Forderung durchzusetzen, hatte sich Hein schon vor mehr als einem Jahr an den Petitionsausschuss des Landtags gewandt. Aber auch aus Potsdam hat Hein bisher noch keine Antwort. Womöglich, weil der Petitionsausschuss Hoffnung hat, dass die Stadt sich der Sache noch einmal annimmt.

Der Poller könnte Autos den Weg in Richtung See versperren – wenn er hochgefahren würde. Quelle: Reyk Grunow

Neuruppins Baudezernent Arne Krohn hält das durchaus für sinnvoll. Er wohnt selbst in der Fischbänkenstraße und kennt die Situation aus eigenem Erleben. Vor Jahren hatte Krohn sich schon für den Poller ausgesprochen, war aber von den Stadtverordneten überstimmt worden.

Bauausschuss soll die Pollerfrage noch einmal prüfen

Damals war es sicher sinnvoll, die Straße offen zu lassen, räumt der Baudezernent heute ein. Damals war sie wichtig als Zufahrt zum Resort Mark Brandenburg, weil der eigentlich vorgesehene Weg von der Steinstraße wegen der Bauruinen kaum zumutbar war. Doch die Ruinen im Seetorviertel seien inzwischen verschwunden.

Hein hatte sich am Donnerstag im Bauausschuss der Stadt zu Wort gemeldet. Ein Beschluss war dort aber nicht vorgesehen. Erst einmal soll der Ausschuss das Problem in einer seiner nächsten Satzungen ausführlich besprechen.

Von Reyk Grunow