Neuruppin

Die Zukunft der Neuruppiner Feuerwehr wird teuer. Die Fontanestadt muss in den kommenden fünf Jahren mehrere Millionen Euro ausgeben, um ihre Wehr fit für die Zukunft zu machen. Davon gehen Gutachter aus, die den Zustand und die Einsatzbereitschaft der Einheiten in Neuruppin und den Ortsteilen untersucht haben.

In ihrem Entwurf für einen neuen Gefahrenabwehrbedarfsplan kommen die Fachleute der Firma Forplan zu dem Schluss, dass die Feuerwehr unter den bisherigen Bedingungen den Aufgaben in der Zukunft nur bedingt gewachsen ist.

Gutachter Stefan Mertens sieht die Wehr zwar im Prinzip gut aufgestellt. Allerdings gebe es er auch Probleme.

Eine neue Hauptwache am Bahnhof West

Was die Feuerwehr dingend braucht, ist eine neue Hauptwache in Neuruppin. Die bisherige Wache an der Schinkelstraße sei viel zu klein. „Die Wache entspricht nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Feuerwehr“, sagte Mertens am Dienstag im Sozialausschuss und bestätigt so, was die Stadt schon länger weiß.

Die Gutachter haben mehrere mögliche Standorte untersucht. Für sie kommt nur einer für einen Neubau infrage: das Gelände neben dem Bahnhof West am Certaldoring. Nur dort gebe es genügend Platz. Und nur von dort aus könnte eine Feuerwehr das Stadtgebiet schnell genug erreichen.

Doppelt so viele hauptamtliche Retter

Die neue Wache müsste wenigstens 30 Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge und andere Technik haben. Für Mitarbeiter müsste dort deutlich mehr Raum sein als bisher.

Die Gutachter gehen davon aus, dass Neuruppin künftig doppelt so viele hauptamtliche Feuerwehrleute braucht wie bisher. Zurzeit beschäftigt die Stadt 18 fest angestellt Gerätewarte und einen Brandmeister-Anwärter.

Sie sichern zwischen 6 uns 18 Uhr ab, dass immer wenigstens fünf Feuerwehrleute in der Hauptwache anwesend sind, um zu einem Einsatz auszurücken. Bei nahezu jedem Einsatz werden jedoch andere freiwillige Kräfte zusätzlich alarmiert.

Viele Einsätze sorgen für Frust bei den Freiwilligen

Im Schnitt rückt die Neuruppiner Feuerwehr 428-mal im Jahr aus, rechnerisch 1,2-mal am Tag. „Die Belastung ist tendenziell schon sehr hoch“, sagt Mertens. Vor allem in der Hauptwache sorgen die vielen Alarme zunehmend für Frust bei den freiwilligen Rettern.

Das Büro Forplan geht davon aus, dass nichts daran vorbeiführt, die hauptamtlichen Feuerwehrleute auf 35 aufzustocken. Damit wären rund um die Uhr immer sechs Männer und Frauen für einen schnellen Einsatz in der Wache anwesend.

Außerdem schlagen Mertens und seine Kollegen den Neubau einer Wache in Gühlen-Glienicke vor und den Umzug der kleinen Einheit Krangen/ Molchow in das neue Gerätehaus, das gerade in Alt Ruppin entsteht. Bootshäuser für die Rettungsboote und mehrere neue Fahrzeuge als Ersatz für alte Autos seien ebenfalls nötig.

Wie viel Geld nötig ist, weiß noch niemand

Wie teuer das alles werden würde, ist noch offen. Sven Deter ( CDU) war am Dienstag vor allem bei der Aufstockung der hauptamtlichen Feuerwehrleute skeptisch: „Können wir das auf Dauer überhaupt durchhalten?“ Allein in diesem Jahr gibt Neuruppin für die Hauptamtlichen 1,15 Millionen Euro aus – für 19 Leute. Und es sollen viel mehr werden.

Eine Alternative zu dem Konzept hatte aber auch er nicht.

Von Reyk Grunow