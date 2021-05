Neuruppin startet neuen Versuch für Sicherheitspartnerschaften

Neuruppin

Die Fontanestadt startet einen neuen Versuch, um der Zahl der Diebstähle und Sachbeschädigungen etwas entgegen zu setzen. Diebstähle und Sachbeschädigungen machen mehr als 40 Prozent der Straftaten in Neuruppin aus, sagte Jirko Lehmann, der Leiter der Polizeiinspektion Neuruppin.

Gleichwohl gebe es in Neuruppin kein Sicherheitsproblem, betonte Lehmann am Dienstagabend beim Sozialausschuss – im Gegensatz zu anderen Städten in der Region gibt es in der Kreisstadt aber auch keine ehrenamtlichen Helfer, die die Polizei beim Vermeiden von Straftaten unterstützen. Dabei registrieren die Beamten mehr als die Hälfte der Straftaten in Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin.

Fünf Sicherheitspartnerschaften in Wittstock

Wittstocks Revierleiterin Dana Hefenbrock betreut fünf Sicherheitspartnerschaften in der Dosse­stadt mit insgesamt 26 Mitgliedern. Sie sind meist zu zweit auf Streife, etwa durch Gartenanlagen, melden sich dazu zuvor telefonisch bei der Polizei an und danach wieder ab – und berichten natürlich, ob sie beispielsweise Vandalismus oder andere Straftaten bei ihrem Rundgang entdeckt haben.

„Es geht nicht um das Einschreiten, wenn Straftaten passieren“, betonte Hefenbrock, sondern allein um die möglichst schnelle und sachliche Information an die Polizei. „Die Eigensicherung geht immer vor“, so die Hauptkommissarin.

Hauptkommissarin Dana Hefenbrock leitet das Polizeirevier Wittstock Quelle: Andreas Vogel

Ausweis, Jacke, monatliche Entschädigung

Darüber werden die Sicherheitspartner, die mit einem Ausweis und einer Sicherheitsjacke ausgestattet werden, bei regelmäßigen Treffen mit ihrem zuständigen Revierpolizisten geschult. Waffen oder besondere Rechte haben die ehrenamtlichen Helfer nicht. Sie bekommen eine monatliche Entschädigung von 30 Euro, die das Innenministerium bezahlt.

Es wäre ein Zeichen des sozialen Zusammenhalts, wenn sich Neuruppiner für so eine Sicherheitspartnerschaft finden würden, sagte Helmut Kolar (Kreisbauernverband). Indes sprach Bürgermeister Nico Ruhle (SPD) von Chancen, wenn die „vielen Augen der Bürger“ genutzt werden könnten, um etwa den Vandalismus in der Stadt einzudämmen.

Bewerber werden für drei Jahre ernannt

Mögliche Streifzüge könnten laut Polizeichef Lehmann regelmäßig das Bollwerk am Ruppiner See, das Ruppiner Einkaufzentrum (Reiz), den Skaterpark sowie die Bahnhöfe Rheinsberger Tor und Bahnhof West einbeziehen. Es geht um engagierte Bürger, die die Polizei auf Missstände aufmerksam macht, sagte Hefenbrock. Das erhöhe die Chancen, Straftaten verhindern zu können.

Voraussetzung sei, dass sich geeignete Bewerber melden, die volljährig sind und auf dem Boden der Verfassung stehen. Die Kandidaten würden dann von der Polizei geprüft und zunächst für drei Jahre ernannt, sagte Jörg Zschörper, der das Revier Neuruppin leitet. „Es ist ein neuer Versuch“, sagte Bürgermeister Ruhle. Denn vor etwa zehn Jahren hatte die Stadt schon einmal eine Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei in Neuruppin angestrebt. Allerdings hatten sich damals leider keine Bewerber gefunden, wusste Helmut Kolar. Deshalb war das Projekt eingeschlafen.

Sicherheitspartnerschaften gibt es schon seit gut 20 Jahren in der Mark

Sicherheitspartnerschaften zwischen der Polizei und Kommunen gibt es bereits seit Mitte der 1990er Jahre in Brandenburg. Dabei handele es sich um keine Bürgerwehr oder Hilfspolizei, sondern um engagierte Bürger, die sich für ihren Ort verantwortlich fühlen, sagte Jirko Lehmann. Der Neuruppiner ist seit gut einem Jahr Chef der Polizeiinspektion Neuruppin und hatte vor Kurzem auch schon mit Neuruppins neuem Bürgermeister Nico Ruhle über das Projekt gesprochen.

Polizeidirektor Jirko Lehmann ist Chef der Polizei-Inspektion Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Andreas Vogel

Wer Sicherheitspartner werden will, kann sich bei Neuruppins Ordnungsamtsleiterin Annette Friedrichs melden: Telefon 03391/35 51 57.

Von Andreas Vogel