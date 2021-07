Neuruppin

Neuruppin ist eine Kugel. Alles dreht sich um den Ruppiner See. Er liegt in der Mitte, drum herum erstreckt sich die Stadt, außen folgt herrlich blauer Himmel und eine Sonne im Strahlenkranz. Das ist es, was Besucher zuerst zu sehen bekommen, wenn die das neue Tourismusportal der Fontanestadt im Internet öffnen.

Ein beeindruckendes 360-Grad-Panorama ermöglichst potenziellen Gästen den Blick von fast jedem beliebigen Ort in die Stadt.

Aus luftiger Höhe bewegt man sich durch Drohnenaufnahmen, die einen echten Rundumblick in alle Himmelsrichtungen erlauben. Die hochaufgelösten Fotos sind so zusammengesetzt, dass Besucher virtuell über Neuruppin fliegen können. Sehenswürdigkeiten, Hotels und Restaurants lassen sich gezielt ansteuern und ebenso digital erkunden. Durch einige kann man schon jetzt virtuell wandeln und sich dabei in alle Richtungen umschauen. Andere sollen bald dazukommen.

Das 360-Grad-Panorama ist ein riesiges Informationsportal für Urlauber und für die Neuruppiner selbst. Am Mittwoch ist es in einer Basisversion online gegangen. Nach und nach soll das Portal in den nächsten Monaten und Jahren ausgebaut und erweitert werden. Doch schon das, was dort jetzt zu sehen ist, macht mächtig Eindruck.

Einige große Tourismusstädte haben schon ähnliche Portale

„Es gibt nicht viele Städte, die so etwas vorweisen können“, sagt Bürgermeister Nico Ruhle, der von dem neuen Tourismusangebot der Stadt begeistert ist.

Neuruppin hat das 360-Grad-Portal der Corona-Pandemie zu verdanken. Der private Tourismusservice Bürgerbahnhof um die beiden Geschäftsführer Daniel Schmidt und Carsten Bennesch hat Zeit und Geld genutzt, die Internetseite zusammen mit der Agentur Werbeline24 auf die Beine zu stellen.

360-Grad-Panoramen sind gerade in im Netz. „Auch einige andere Städte haben so etwas schon“, räumt Carsten Bennesch ein. Dresden bietet einen Rundflug durch die Stadt bereits an, Augsburg ebenso, und auch durch den Schwarzwald können sich Touristen virtuell bewegen und vorab erkunden, ob sich die Anreise überhaupt lohnt.

Neuruppin hat lieber ein eigenes Portal entwickelt

„Aber was wir da gesehen haben, hat uns alles nicht so richtig überzeugt“, sagt Schmidt. Also haben die Neuruppiner ein eigenes Projekt entwickelt, komplett nach ihren Bedürfnissen. Sie haben ein völlig neues 360-Grad-Portal geschaffen, in dem sich nach und nach auch andere Gemeinden und private Anbieter anschließen können.

Urlauber sollen so einen universellen Internetführer für Neuruppin bekommen, in dem sie alles finden, was sie suchen: von den Standorten der Ladesäulen fürs Elektroauto mit Foto und allen dazugehörigen Daten bis hin zum Hotel mit 360-Grad-Rundgang durchs Zimmer oder virtuellem Rundgang durch die Klosterkirche.

Jede Firma könnte sich über den Bürgerbahnhof einklinken, eigene Panoramen erstellen lassen und sie auch in ihre eigene Internetseite einbauen. Der Basiseintrag mit den wichtigsten Daten kostet 150 Euro im Jahr. Alles darüber hinaus muss individuell verhandelt werden. Zum Beispiel so, wie es das Sportcenter an der Trenckmannstraße schon gemacht hat. „Die Möglichkeiten sind quasi grenzenlos“, sagt Daniel Schmidt.

Corona hat es möglich gemacht

Der Bürgerbahnhof hat mehrere tausend Euro in die Entwicklung des Portals gesteckt. „Normalerweise fahren wir zu verschiedenen Messen“, sagt Daniel Schmidt. Wegen Corona war das 2020 nicht möglich. Der stand vor der Herausforderung, eine neue sinnvolle Verwendung dafür zu finden. So ist das Portal entstanden. Knapp 180.000 Euro Zuschuss zahlt Neuruppin dem Tourismusservice im Jahr, das Portal hat einen Bruchteil gekostet.

Bisher kann man Neuruppin und seine Ortsteile aus Drohnenfoto erkunden. Auch von Lindow und Rheinsberg gibt es schon welche. „Perspektivisch wollen wir das Angebot auf das gesamte Ruppiner Seenland ausweiten“, sagt Schmidt. „Das ist jedenfalls unser Wunsch.“

Im Tourismusverband haben die Neuruppiner ihr Projekt vorgestellt. „Dort waren alle sehr begeistert“, sagt Carsten Bennesch. Die Gemeinden brauchen nur Geld, um mitzumachen.

Zu finden ist das 360-Grad-Panorama unter www.tourismus-neuruppin.de im Internet.

Von Reyk Grunow