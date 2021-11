Gildenhall

Aus dem geplanten Neubau der Kita Tabaluga in Gildenhall wird nun doch nichts. Das Vorhaben wird erneut auf Eis gelegt. Auch an eine Sanierung des alten Hauses ist derzeit nicht zu denken, stellte Neuruppins Sozialdezernent Thomas Fengler jetzt in der Stadtverordnetenversammlung klar.

Anderthalb Jahre ist es her, dass Neuruppins Baudezernent Arne Krohn den Stadtverordneten Pläne für einen möglichen Neubau der Kita vorgestellt hat. Angedacht ist ein moderner, ökologischer Bau in Holzständerbauweise.

Weil der Platz auf dem Grundstück in Gildenhall sehr begrenzt ist, die neue Kita aber größer werden soll als die bisherige, soll der Neubau eine zweite Etage bekommen.

Neuruppin rechnet mit Baukosten von drei Millionen Euro für neue Kita

Grob geschätzt rechnete die Stadtverwaltung zuletzt mit Baukosten von rund drei Millionen Euro. Doch immer war klar, dass Neuruppin die nicht allein bezahlen kann. Gebaut werden könne nur, wenn die Stadt einen Zuschuss bekommt.

Die Kita Tabaluga ist von allen städtischen Kindereinrichtungen im schlechtesten Zustand. Nahezu alle Kitas konnten in den vergangenen Jahren saniert werden. Für den Bau in Gildenhall fehlte immer das Geld.

Schon seit 2018 geht die Stadt davon aus, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnen würde und Abriss samt Neubau auf lange Sicht günstiger werden.

Derzeit keine Hoffnung auf Fördermittel für Gildenhall

2020 hatte die Stadt auf Fördermittel gehofft. Doch diese Hoffnung hat sich inzwischen gänzlich zerschlagen. „Wenn ein passendes Förderprogramm kommt, dann werden wir dort auch einsteigen“, versicherte Sozialdezernent Fengler den Abgeordneten. Nur sei so ein Programm derzeit nicht in Sicht.

Manchem Stadtverordneten ist das zu vage. Zumal die Stadtverwaltung schon vor Jahren erklärt hatte, in welch schlechtem Zustand sich die Kita mit ihren 40 Plätzen befindet.

Wäre nicht wenigstens eine Notsanierung möglich, wenn es ohnehin kein Geld für den Neubau gibt, wollte dann auch Ortsbeiratsmitglied Steven Kranz aus Gnewikow wissen. Er schlug vor, mit 200.000 Euro wenigstens die schlimmsten Schäden zu beseitigen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Davon hält Thomas Fengler nichts. „Das wird schwierig, weil es eine komplexe Umbaumaßnahme ist“, sagt er. „Wenn ich heute an den Fenstern etwas was machen würde, wäre das vielleicht vertaner Aufwand.“

Der Druck sei derzeit ohnehin nicht mehr so hoch, weil sich die Lage in den Kitas etwas entspannt habe. In den vergangenen Jahren waren immer wieder Berichte von Eltern zu hören, die in Neuruppin vergeblich einen Kitaplatz gesucht haben oder ihn nur mit langer Wartezeit bekamen.

„Im Moment ist der Druck nicht mehr ganz so groß, da die Zahlen der Kinder rückläufig sind“, sagt Fengler. Hinzu kommt, dass andere Träger neue, größere Kitas gebaut haben oder gerade bauen. Schon 2020 hat das neue, größere Montessori-Kinderhaus an der Alt Ruppiner Allee eröffnet; dort finden etwa 30 Kinder mehr Platz als bisher.

In dieser Woche ist die neue Kita von Esta Ruppin am Fehrbelliner Tor für bis zu 50 Kinder gestartet. Die evangelische Kirchengemeinde will ihre größere Kita 2022 eröffnen, dann ebenfalls mit 50 Plätzen mehr. Und schließlich soll auch in Radensleben eine neue Kita mit 15 zusätzlichen Betreuungsplätzen für Mädchen und Jungen entstehen. Zusammengenommen sind das etwa 150 Kita-Plätze mehr als vor anderthalb Jahren.

In den städtischen Kindereinrichtungen sind aktuell 130 Hort- und etwa 80 Kita-Plätze frei, sagt Stadtsprecherin Michaela Ott.

Von Reyk Grunow