Neuruppin

Die Fontanestadt muss sich von einem Straßenbauprojekt in diesem Jahr verabschieden. Das Jahr ist gerade einmal vier Monate alt und schon stellt sich heraus, dass das Geld nicht ausreicht, um alles zu erledigen, was im vergangenen Dezember mit dem Stadthaushalt beschlossen worden war.

Die Philipp-Oehmigke-Straße im Gewerbegebiet Treskow wird in diesem Jahr wohl nicht saniert. Das kündigte Neuruppins Bauamtsleiterin Marga Reinus jetzt im Bauausschuss der Stadt an.

Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass für Neuruppin mehrere Straßenbauvorhaben deutlich teurer werden als geplant. Für die Sanierung der Philipp-Oehmigke-Straße hatte die Stadtverwaltung ursprünglich knapp 460.000 Euro eingeplant. Tatsächlich soll sie nach den aktuellen Baupreisen aber 620.000 Euro kosten.

Auch der Ausbaubau der Ernst-Toller-Straße und der Artur-Becker-Straße kosten mehr.

Bauarbeiten an der Neuruppiner Ernst-Toller-Straße sollen 2022 beginnen

Die Arbeiten an der Ernst-Toller-Straße sollen noch in diesem Jahr beginnen. Dort soll zum einen die alte Pflasterstraße umgebaut werden. Zum anderen will die Stadt dort mehr Stellplätze für Autos von Bahnpendlern schaffen, weil der Parkplatz am Bahnhof Rheinsberger Tor mit dem Umbau zum Busbahnhof in einigen Jahren wegfallen wird.

1,65 Millionen Euro waren für das Vorhaben zuletzt im Etat des Bauamtes eingeplant. Mittlerweile ist klar, dass dieses Geld nicht reichen wird. Inzwischen rechnet die Stadtverwaltung in der Ernst-Toller-Straße mit Kosten von rund 2,1 Millionen Euro – mindestens. Auch für die Arbeiten in der August-Bebel-Straße fehlt noch Geld. 128.000 Euro nach der jüngsten Prognose.

Die Baukosten werden demnach dort auf rund 1,56 Millionen Euro steigen. Hinzu kommen noch die Anna-Petrat-Straße in Alt Ruppin, die Geh- und Radwege in der Steinstraße, die ab Herbst vom Land saniert werden soll, und die Nebenanlagen an der B122 in Alt Ruppin.

Für das Grundstück der neuen Feuerwache wird mehr Geld benötigt

Zudem hatten die Stadtverordneten beschlossen, an der Holländer Mühle eine neue Feuerwache zu bauen und wollen dafür ein Grundstück kaufen. Im Haushalt sind dafür 2,5 Millionen Euro eingeplant. Doch auch dieser Betrag wird nicht reichen.

Bürgermeister Nico Ruhle hat deshalb bereits angekündigt, die Pläne für einen Radweg zwischen Gildenhall und Alt Ruppin weiter in die Zukunft zu verschieben und das dafür eingeplante Geld mit für den Kauf des Feuerwehrgrundstücks zu verwenden.

Ursprünglich hatten die Stadtverordneten Geld in den Haushalt eingeplant, um Grundstücke entlang der Straße zu kaufen, die für den seit Jahren geforderten Radweg dringend benötigt werden. Das soll zum Ärger einiger Stadtverordneter nun erst später passieren.

Durch den Kauf des Feuerwehrgrundstücks blieben weniger Möglichkeiten, eventuell frei werdende Beträge von einem Bauprojekt in ein anderes zu verschieben, sagt Marga Reinus. Letzte Lösung: Projekte ganz streichen.

Von Reyk Grunow